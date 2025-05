Más de un centenar de representantes de las empresas auxiliares de Navantia, Sabic y Escombreras se manifiestan ante la Asamblea Regional

Eva Cavas Martes, 27 de mayo 2025, 13:54 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

La Asamblea Regional mostró este martes su respaldo a las reivindicaciones de los trabajadores de Navantia y de las empresas auxiliares, cuyos representantes sindicales se manifestaron a sus puertas a la espera de la resolución, con la aprobación de la iniciativa presentada por el diputado regional de Podemos Víctor Egío. Veinte votos a favor y veintiuna abstenciones fue el resultado de una votación de la que se esperaba unanimidad, pero que salió aprobada con el apoyo de Podemos y PP y la abstención de PSOE y Vox.

En este sentido, Víctor Egío declaró que «hoy es un día histórico porque hemos conseguido que las reivindicaciones de los trabajadores de Navantia y de sus industrias auxiliares reciban el respaldo aquí y se vayan a elevar al Gobierno de España. Pedimos que se cumpla el convenio colectivo, que se desbloquee la negociación del segundo, que los trabajadores de las industrias auxiliares cobren de una vez los pluses a los que tienen derecho como son el de toxicidad y el de astillero».

El presidente del Comité de Empresa de Navantia, que acudió a la protesta para mostrar su apoyo a sus compañeros de las empresas auxiliares afirmó que «este es un paso más en las actuaciones que está llevando el comité de empresa de Navantia, también estamos denunciando en la Inspección de Trabajo, vamos a aumentar las movilizaciones y seguimos negociando el nuevo convenio colectivo. Para nosotros es muy importante el apoyo institucional. El apoyo de la Asamblea Implica también que se lleve a Madrid esta iniciativa, porque este primer convenio de Navantia debe ser desarrollado y se debe avanzar en un segundo convenio porque esa carga de trabajo que nosotros necesitamos debe estar equilibrada con los trabajadores y que sean cualificados, por eso estamos respaldando a la industria auxiliar y pidiendo que los subroguen. Para que aunque cambie la empresa sigan trabajando las mismas personas para garantizar la calidad del producto final y no se puede consentir que personal que trabaje en una empresa como Navantia en la Comunidad Autónoma de Murcia cobre mucho menos que otros trabajadores de la misma empresa pero en otra comunidad autónoma. Vamos a seguir movilizándonos, haciendo paros, manifestándonos y, por supuesto, vamos a seguir negociando».

El presidente de la Unión de Empresas Auxiliares (UEA) de Navantia, Antonio Conesa Palacios, incidió también en que se trata de un paso más hasta la consecución de sus reclamaciones. «La semana que viene nos reuniremos toda la Unión de Empresas Auxiliares para tomar las medidas que creamos oportunas, pero esto debe de ir a más. Estamos teniendo mucha repercusión, han venido representantes de la Refinería y de Sabic, tenemos uno de los convenios más bajos de España y queremos equipararnos. No queremos ser más que nadie, pero llevamos muchos años siendo menos y es el momento de darle un vuelco a esto. Con referencia a la reclamación del plus de astillero que estamos pidiendo los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia, la mesa de negociación de la Fremm está un poco parada, desde el 20 de marzo no sabemos nada».

La manifestación contó además con la asistencia del secretario nacional del Csif en empresa privada, Pedro Poves, quien manifestó que «estamos satisfechos porque ha salido la moción adelante, pero también un poco decepcionados porque no haya habido un apoyo generalizado por parte de la Asamblea Regional. No entendemos por qué los políticos no están cumpliendo su función de representar a los trabajadores de las empresas auxiliares de la Región de Murcia con una reivindicación justa como es que se les trate igual que a los de Cádiz y a los de A Coruña. No comprendemos por qué los partidos se lo tienen que pensar, especialmente uno que tiene línea directa con la preparación de los Presupuestos Generales del Estado o con un gran Decreto Ley para mejorar tanto las retribuciones de las empresas públicas, como es Navantia, como las licitaciones de las empresas auxiliares».