El equipo del CAVI, frente al cartel de este año para el 25N. AC

El CAVI de Cartagena atiende a 2.501 víctimas de violencia de género en lo que va de año

En el último mes han sido 37 las mujeres que han acudido por primera vez al servicio, donde se les presta asesoramiento jurídico y psicológico

Eva Cavas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

A escasos dos meses para finalizar el año, el Centro de Atención especializada para mujeres víctimas de Violencia de Género (CAVI) ha atendido a 2. ... 501 personas, de las cuales 318 han sido en el mes de octubre. «Solo en el último mes, se ha atendido por primera vez a 37 víctimas de violencia de género. Que entren mujeres nuevas significa que nuestro mensaje está calando. Que ante la duda se asesoren y sepan que cuentan con este servicio. También hemos detectado que cada vez vienen más menores de 30 años y cuentan con una psicóloga para estos casos», afirmó la concejala de Igualdad, Cristina Mora.

