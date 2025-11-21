Cartagena rinde homenaje a su gastronomía, cultura popular y raíces El Ayuntamiento organiza hoy la primera Feria de Tradiciones y Campo de Cartagena en el Parque de la Rambla con un amplio y variado programa de actividades

El Parque de la Rambla es hoy escenario de la I Feria de Tradiciones y Campo de Cartagena, una jornada con entrada libre en la que más de una veintena de asociaciones del municipio se reúnen para mostrar la gastronomía, la cultura popular y las raíces del territorio. La feria nace como iniciativa municipal y se apoya en la colaboración directa del movimiento vecinal y de entidades locales como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC).

El recinto ofrece hoy un recorrido por algunos de los sabores más reconocibles del municipio: rollitos de San Antón, vino del Campo de Cartagena, pelotas de Pozo Estrecho, michirones y otras recetas ligadas a fiestas y celebraciones populares. A esa oferta se suma una cocina solidaria impulsada junto a Euro-Toques y coordinada por su responsable regional, el chef y empresario Pablo Martínez, del restaurante Eszencia, que refuerza el carácter colaborativo de la jornada y vincula gastronomía y compromiso social.

Además de la degustación de productos, la programación incluye exhibiciones de trovos, demostraciones de trabajo del esparto y bolillo, la presencia de la jábega del Portús como referencia a la tradición marinera del litoral y la participación del Festival de Cante del Molino Derribado. Talleres y muestras artesanales completan un programa pensado para público familiar, que convierte el Parque de la Rambla en un espacio de encuentro entre asociaciones, artesanos, colectivos agrícolas y visitantes.

El Ayuntamiento plantea esta primera Feria de Tradiciones y Campo como un escaparate de la gastronomía tradicional y, al mismo tiempo, como una herramienta de promoción de los productos agroalimentarios del Campo de Cartagena. En paralelo, el consistorio trabaja con el sector agrícola y con el resto de ayuntamientos de la comarca en la protección de productos vinculados al territorio. Entre ellos destaca la Patata Temprana del Campo de Cartagena, para la que se ha impulsado una estrategia de reconocimiento a través de una futura Indicación Geográfica Protegida (IGP), apoyada en reuniones técnicas con productores y comercializadores de una superficie de unas 6.000 hectáreas entre las diputaciones de La Puebla y El Algar.

Ese esfuerzo se refuerza con acciones de divulgación como la Fiesta de la Patata en La Puebla, que organiza degustaciones, rutas de tapas, concursos de cocina y actividades culturales para dar visibilidad a la patata temprana autóctona y a su potencial como motor económico del campo. En el plano comarcal, la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor ha acordado estudiar la creación de una denominación de origen 'Campo de Cartagena-Mar Menor', una figura de calidad que abarcaría productos agrícolas, ganaderos y marinos, a propuesta de la asociación de cocineros Euro-Toques y con participación de los siete ayuntamientos de la comarca.

Desde el punto de vista municipal, la Feria de Tradiciones y Campo se integra en esa misma estrategia: unir identidad local, economía de proximidad y cultura popular. La alcaldesa, Noelia Arroyo, enmarca este tipo de actividades en una política que otorga protagonismo al asociacionismo vecinal y a los colectivos que sostienen las fiestas y costumbres de barrios y diputaciones, como herramienta de cohesión social y de promoción de Cartagena en el conjunto de la Región.

La protección de la gastronomía y de los oficios tradicionales se relaciona con otras líneas de trabajo que el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años. Un ejemplo es el apoyo a los bolos cartageneros, que han sido reconocidos como Bien de Interés Cultural inmaterial, lo que asegura su conservación como parte del patrimonio cultural de la comarca. El Consistorio colabora con la Federación de Bolos Cartageneros en campeonatos, actividades de promoción y programas para incorporar a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, en un deporte que cuenta con varios equipos federados, diferentes campos de juego en el municipio y una comunidad activa de practicantes.

Otra línea destacada es la recuperación del esparto, ligado históricamente al paisaje y a la economía del Sureste. A través de proyectos como Spartaria y con apoyo de fondos europeos, el Ayuntamiento ha impulsado jornadas familiares, talleres y encuentros entre artesanos, diseñadores y creadores que trabajan con la fibra, con el objetivo de reactivar un oficio que había perdido peso y conectarlo con nuevas aplicaciones en artesanía y diseño contemporáneo. La Universidad Popular incluye además cursos específicos para aprender y practicar las técnicas tradicionales del esparto, lo que facilita el relevo generacional en esta actividad.