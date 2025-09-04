La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades municipales, ayer, muestran los planos junto al terreno donde se va a edificar. AC

El barrio de la Concepción de Cartagena acogerá la primera promoción de viviendas municipal

El Ayuntamiento prevé construir entre 15 y 20 pisos en una parcela de 1.500 metros situada detrás de la iglesia

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:59

El equipo de gobierno local no quiere concluir esta legislatura sin al menos haber iniciado un proyecto de construcción de vivienda asequible. Tras ... quedar desierta la licitación para la construcción de 40 viviendas en la parcela municipal contaminada de Los Mateos, los técnicos de Urbanismo ha dirigido su radar hacia nuevos horizontes, en concreto han virado del extremo este de la ciudad a la punta oeste. Fuera de Los Mateos, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ya tenía el ojo puesto en San Ginés y la finca Buenos Aires. Este jueves, la regidora cartagenera sumaba a ese listado otro suelo público ubicado en el barrio de la Concepción, situado justo detrás de la iglesia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  6. 6 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  7. 7

    El campo estalla contra Bruselas por dar «barra libre» a productos agrícolas de EE UU
  8. 8

    El descenso pasa factura al 40% de los jugadores que terminaban contrato
  9. 9

    Las educadoras de niños de 2 años exigen mejoras laborales
  10. 10 Vox redobla la presión al PP y pide ahora cerrar todos los centros de menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El barrio de la Concepción de Cartagena acogerá la primera promoción de viviendas municipal

El barrio de la Concepción de Cartagena acogerá la primera promoción de viviendas municipal