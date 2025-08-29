Comienza la construcción de 12 viviendas en la plaza José María Artés de Cartagena

El casco histórico contará pronto con un solar menos. Grupo Unión acaba de iniciar recientemente la construcción de un nuevo edificio en la plaza José ... María Artés, a escasos metros del hotel del puerto y el Palacio Consistorial. Las viviendas, que cuentan con entre 90 y 140 metros cuadrados de superficie, se venden, señalan fuentes de la promotora a este periódico, por precios superiores a los 270.000 euros.

En estos momentos, tras acabar la cimentación, los obreros están manos a la obra con el forjado de la primera planta. En total, el edificio, tal y como se aprecia en la cartelería, contará con cuatro plantas. La fachada, en blanco, es de corte moderno y salpicada por ventanas estrechas.

Una de las principales novedades del inmueble es que no contará con sótano. La planta baja será la que albergue los garajes y los trasteros. Así, tras valorarlo, los promotores aseguran a este periódico que la zona no era especialmente activa como para habilitar bajos comerciales. No obstante, consideran que esta fórmula, con los aparcamientos a pie de calle, facilitará un acceso «más cómodo» a los futuros residentes. «Queríamos vender algo distinto a lo que acostumbramos a ver», resumen.

Compradores que no han tardado en darse prisa. Ya sea para vivir en ellas o como inversión para un posible negocio turístico, la cosa es que el Grupo Unión asegura que ya tiene prácticamente la mitad de esa docena de viviendas vendidas. La promotora incide en que se trata de viviendas hechas con material de «altas calidades» y «buenos cerramientos» propios de clientes con un alto poder adquisitivo.

La tramitación administrativa, reconocen, ha sido laboriosa al estar el edificio enclavado en un entorno BIC como es el del Palacio Consistorial. Dos años y medio aseguran que llevan tramitando el proyecto con la Consejería de Cultura y que fue ya hace más de un año que obtuvieron la licencia de obras del Ayuntamiento.

En este sentido, desvinculan la operación de la última iniciativa del Consistorio para incentivar la construcción de solares en el casco histórico mediante apercibimientos previos a una posible expropiación y subasta pública. También aseguran que, durante los trabajos iniciales, no encontraron problemas de inundabilidad ni de restos arqueológicos.

Sobre el mapa del Catastro, este solar todavía aparece dividido en hasta cinco parcelas catastrales distintas y correspondientes a los edificios que antiguamente había y que fueron derribados uno tras otro. El último fue hace escasos años. Se trataba del edificio que albergó el histórico bar La Obrera, el restaurante El Puerto o la pensión Isabelita. Al menos hasta 2019 lució en la fachada una lona de la inmobiliaria Grupo Avilés con el mensaje: «Este edificio puede ser lo que tú quieras».