El edificio está junto al hotel del puerto y el Palacio Consistorial. Antonio Gil / AGM

Comienza la construcción de 12 viviendas en la plaza José María Artés de Cartagena

Los pisos, de entre 90 y 140 metros cuadrados, se venden a precios que superan los 270.000 euros dada su privilegiada ubicación

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:10

El casco histórico contará pronto con un solar menos. Grupo Unión acaba de iniciar recientemente la construcción de un nuevo edificio en la plaza José ... María Artés, a escasos metros del hotel del puerto y el Palacio Consistorial. Las viviendas, que cuentan con entre 90 y 140 metros cuadrados de superficie, se venden, señalan fuentes de la promotora a este periódico, por precios superiores a los 270.000 euros.

