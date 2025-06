Las asociaciones vecinales de Cartagena ven todavía carencias en playas y piden más inversión

Si bien el agua del Mediterráneo se antoja un poco caliente de más para la fecha, la primera ola de calor del verano inundó este ... fin de semana las playas de bañistas en busca de un leve refresco a tanto bochorno. Momento en el que no pocos cartageneros y residentes temporales –que también empiezan a llegar– han podido testar el estado del litoral en materia de infraestructuras. Hace dos semanas, el concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, hacía balance de las inversiones realizadas por su área. Medio millón de inversiones con lo que decía haber renovado el 70% del mobiliario de playas. Una cifra que, sin embargo, desde las asociaciones vecinales, no perciben a preguntas de este periódico de la misma manera.

Desde Mar de Cristal, su asociación se ha mostrado en los últimos meses especialmente soliviantada por el trato que dicen recibir del Ayuntamiento. Su portavoz, Ángel Monedero, señaló a LA VERDAD que, más allá de las faltas en materia de accesibilidad o de mantenimiento de viales y zonas verdes especialmente, también ha observado deficiencias en la playa. «Las nuevas papeleras se vacían con el viento y hasta el año pasado había contenedores de basura junto los accesos y este año no», se quejó.

En Los Urrutias, la presidenta de la asociación de vecinos, Rosell García, apreció algo más de atención del Consistorio. «Han empezado a limpiar, aunque para mi gusto deberían hacerlo más». No obstante, denunció que «de los balnearios que hay, en el que más se baña la gente, falta una escalera y los demás están prácticamente inservibles porque están llenos de algas», lamentó la portavoz vecinal, que señaló que ya lleva un mes pidiendo esas escaleras sin las cuales resulta difícil el baño, especialmente para los más mayores. «Se la he pedido ya a todo el mundo, no sé a quien más pedírsela».

Asimismo, añadió que también faltan lavapiés. «Solo hay uno y en una zona en la que la gente no se baña. Nos dijeron que habían hecho un pedido y que llegaría pronto. Esperemos que no llegue en septiembre como todo en este pueblo», suscribió reseñando también que tampoco hay redes antimedusas «porque nos dicen que son perjudiciales para el Mar Menor al igual que los remangados, que este año no nos han hecho. Sí hemos visto que están recogiendo más las algas».

«Comentarios negativos»

En el litoral oeste, las opiniones no difieren mucho. La presidenta de la asociación vecinal de Isla Plana, Paqui Plazas, señaló que recibió «comentarios negativos» del balance del concejal de Litoral. «Aquí no se han renovado los lavapiés, de hecho, han quitado uno y el que han dejado está roto. El equipamiento de acceso a personas con movilidad reducida es el mismo y, hace dos años, nos quitaron todas las papeleras de las playas y no se las espera», declaró.

Una «indiferencia», calificó, que también observa en los accesos a Cala Tabaco y a la playa del Corral. «Son verdaderas gymkanas y pasear por la playa de Isla Plana resulta otra carrera de hoyos para quien no tenga 30 años».

Desde la Asociación de Vecinos de Isla Plana, Plazas se quejó también de que «hemos enviado varios escritos al Ayuntamiento como a Costas para que adecuen una senda marítima en su continuidad con el paseo que conecta con La Azohía, de iglesia a iglesia, sin obtener el resultado deseado para los vecinos».

Una de las pocas asociaciones vecinales que mostró su satisfacción con el estado de las playas es la de La Azohía. «Nosotros aquí de momento las cosas van bien. Ya tenemos todo instalado, las carreteras pintadas y las papeleras nuevas. De momento, si hay alguna queja o incidencia, avisamos y lo atienden rápido», señaló la presidenta vecinal, Pepi Agüera.

Un vistazo al Portal de Contratación hace presagiar que, con julio ya asomando, Litoral todavía tiene por adjudicar algunas inversiones que habrán de llegar a lo largo del verano. En fase de valoración de ofertas, según la citada plataforma, está el suministro de lavapiés, lavaperros y pilonas. También el suministro de mobiliario temporal de playa tipo tarimas, pérgolas de madera, flexipasarelas, sillas anfibias y duchas. Asimismo, está pendiente el suministro e instalación de columnas y luminarias para iluminación paseo ecológicos peatonal Playa Honda y Villas Caravaning.

Adjudicado, pero pendiente de suministrar están también las nuevas cuatro torres de vigilancia 'tipo americano' para el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de San Ginés, Levante y Amoladeras.

La Manga pide más coordinación con el municipio de San Javier

El presidente de la Asociación de Empresarios de La Manga, José Espinosa, apreció mejoras en el mobiliario, especialmente en el estado de las pasarelas, pero aqueja «falta de coordinación» con San Javier. Señaló que en la parte de La Manga, bajo gestión de este municipio, se mantiene el mobiliario de playa durante prácticamente todo el año e invita a que Cartagena siga en parte el ejemplo. «En la parte cartagenera de La Manga hay playas como el Galúa, por ejemplo, se utiliza mucho todo el año, ya no solo por turistas, también por los surfistas. Sería buena idea mantener pasarelas y lavapiés en algunas playas durante todo el año. Este año, a finales de mayo, sin embargo, no había puesto nada en las playas de Cartagena». Desde la Asociación Ocio y Cultura de La Manga, Gonzalo Chacón, resaltó por su parte que no observa grandes diferencias respecto al año pasado «para la inversión anunciada», aunque sí resaltó como una buena noticia la reparación de las barandillas del mirador del Galúa.

Marcha de los vecinos de Los Nietos contra el «abandono»

Si hay una asociación vecinal que está mostrando profundo descontento con la gestión municipal es la de Los Nietos. Su portavoz, Nani Vergara, señala a este diario que han convocado para el domingo próximo una manifestación que recorrerá la carretera que separa la urbanización de la ciudad para reivindicar unas infraestructuras dignas. Denuncian sobre todo el mal estado del paseo. «Aquí no se invierte nada, ni se ha arreglado nada, ni se ponen nuevas papeleras como en otras playas. Nada. Vamos para atrás. Esto es un desastre».

Vergara reclama al concejal de Litoral que visita la zona y atienda a los vecinos. Señala que lo único que han puesto han sido nuevas banderas «y creo que es porque lo pedí a las concejalías de Infraestructuras y Descentralización. Por Litoral no creo que haya sido».

Nuevo pantalán

Durante el pasado pleno, además, el PSOE llevó una moción para solicitar la instalación de un tercer pantalán en Los Nietos. Los socialistas denunciaban que este año solo hay dos y que a uno de ellos le falta la mitad de la estructura y desemboca en una zona de lodos. La moción, sin embargo, salió rechazada con los votos de la mayoría que conforma el equipo de gobierno PP-Vox.

El concejal de Litoral explicó que el Ayuntamiento tiene el dinero reservado para contratar la compra de un nuevo pantalán. No obstante, explicó que no podía apoyar la iniciativa porque la ubicación iba a depender de una autorización posterior de Costas y que había varias playas de otros puntos del municipio interesadas más allá de Los Nietos. El edil, durante la presentación de las inversiones de su área, señaló que la playa de los Alemanes era una de las candidatas.

López Pretel también añadió que los pantalanes de Los Nietos eran recurrentemente vandalizados y que un año tuvieron que retirar uno por los daños que sufrió. En cualquier caso, el concejal insistió en que la ubicación definitiva del nuevo pantalán es una decisión que todavía «no está tomada».