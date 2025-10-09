Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos

El acto heroico que tuvo Mohamed Diagne cuando rescató a Pepita Ortas, propietaria del conocido restaurante Los Churrascos, cuando cayó al mar en el ... cantil del puerto el pasado 28 de septiembre obtuvo en el Pleno de este jueves una pequeña recompensa. A excepción de los ediles del grupo municipal Vox que votaron en contra, el resto de la corporación respaldó la iniciativa presentada por el concejal socialista Manuel Torres, en la que pedía que se inste a Delegación de Gobierno a solicitar el permiso de residencia para este joven procedente de Senegal.

Torres hizo hincapié en su moción a que la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería y su Reglamento prevé una serie de motivos extraordinarios que en este caso se cumplen, ya que «consideramos que la actuación de este joven merece algo más que un reconocimiento público».

Por el Gobierno intervino el concejal Nacho Jáudenes quien replicó que votaría que «sí, porque ninguna buena acción debe quedar sin recompensa y es un orgullo que existan personas como este chaval. Este es un claro ejemplo de que las personas que vienen a nuestro país a ayudar son buenas para España».

Todo lo contrario de lo que expuso su compañero de Gobierno Gonzalo López, quien destacó que su voto era «no. Porque es una clara instrumentalización por parte del PSOE de un hecho extraordinario. A esta persona le agradecemos su gesto y le damos todo nuestro reconocimiento como hacemos con los españoles que cumplen con su deber. El PSOE y el PP no quieren regularizar a una persona, sino a todos los ilegales que hay en España, de hecho hace unos meses votaron en el Congreso regularizar a medio millón de ellos».

El joven Mohamed Diagne tiene 23 años, pronto se cumplirá el segundo aniversario de su llegada a Cartagena y Pepita Ortas no es la única persona a la que ha salvado ya que, varias fuentes confirmaron a este periódico que era la segunda vez que rescataba a alguien de morir ahogado.