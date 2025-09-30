Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»

«No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí. Me ha salvado la vida». Así calificó Pepita Ortas, propietaria del restaurante Los Churrascos ... de El Algar, el acto heroico de Mohamed Diagne, tras rescatarla cuando cayó al mar este lunes, entre el casco de un barco y el cantil del puerto.

Pepita Ortas estaba a bordo del catamarán turístico 'Yolé', cuando vio a Mohamed y a un amigo sentados en el Muelle. «Nosotros veníamos de dar una vuelta por la bahía y teníamos algunas bandejas con comida que nos había quedado del aperitivo. Cuando los vi pensé que a lo mejor no habían comido y me acerqué para dárselas. Fue ahí cuando me caí al agua y él se lanzó para rescatarme sin conocerme de nada. Ni siquiera le dio tiempo a dejar su móvil y su cartera. Saltó con ellos sin importarle poner en riesgo su vida por salvarme la mía. En el puerto había mucha gente más, pero el único que saltó fue él», comentó.

Magullados y con el susto todavía en el cuerpo ambos contaron lo sucedido en el momento del rescate. «Cuando vi que se había caído no me lo pensé dos veces y salté a por ella. Nos hemos hecho heridas en las piernas y se me ha partido la pantalla del teléfono, pero estamos los dos bien».

La caída de Pepita tuvo lugar cuando ella y más de medio centenar de profesionales de la hostelería venidos de toda España estaban realizando una de las actividades paralelas de los premios nacionales de Radio Turismo y Gastronomía, que este año se entregan en Cartagena. A modo de agradecimiento, Pepita Ortas y su marido, el cocinero José María Alcaraz, pidieron a Mohamed que les acompañase durante el resto de la jornada, que incluía una comida para todos en su restaurante.

Es su segundo salvamento

El 23 de octubre hará dos años que Mohamed Diagne está en Cartagena y, según fuentes consultadas por este periódico, es la segunda vez que rescata a alguien de morir ahogado. Por eso, algunos testigos de los hechos trasladaron ayer al concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, la información sobre este joven y la petición de que se le rinda un homenaje para agradecerle ambos rescates.

«Se merece que le hagan un homenaje porque yo no habría podido salir de esta de no ser por él. No sé nadar, así que imagínate», concluyó Pepita.