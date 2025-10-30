La carta a la ministra por el Trasvase indigna a la consejera manchega

EP Gudadalajara Jueves, 30 de octubre 2025, 00:14 Comenta Compartir

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, calificó de «indignante» la carta remitida al Ministerio para la Transición Ecológica por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), en la que exigen frenar el «recorte» del Trasvase. Gómez dice que la misiva «atenta contra la inteligencia de los ciudadanos».

Gómez apuntó que el escrito «pide al Ministerio que cometa una ilegalidad». «Están pidiendo que no cumpla el mandato que tiene del real decreto en el que se aprobaron todos los planes de las confederaciones hidrográficas de España, incluida, evidentemente, la del Tajo y la del Segura».

El PP llama trasvasista a Page

Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, criticó al presidente García-Page por su «silencio» en torno a las reglas de explotación del Trasvase, un día después de aprobarse una nueva derivación de caudales hacia el Levante. «Con Page al frente, Castilla-La Mancha tiene al presidente más trasvasista de su historia», denunció. El diputado del PSRM Fernando Moreno consideró que estas palabras dejan en evidencia a López Miras cuando dice que Pedro Sánchez quiere cerrar el Trasvase.

Temas

Trasvase Tajo Segura