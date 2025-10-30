La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La carta a la ministra por el Trasvase indigna a la consejera manchega

EP

Gudadalajara

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:14

Comenta

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, calificó de «indignante» la carta remitida al Ministerio para la Transición Ecológica por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), en la que exigen frenar el «recorte» del Trasvase. Gómez dice que la misiva «atenta contra la inteligencia de los ciudadanos».

Gómez apuntó que el escrito «pide al Ministerio que cometa una ilegalidad». «Están pidiendo que no cumpla el mandato que tiene del real decreto en el que se aprobaron todos los planes de las confederaciones hidrográficas de España, incluida, evidentemente, la del Tajo y la del Segura».

El PP llama trasvasista a Page

Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, criticó al presidente García-Page por su «silencio» en torno a las reglas de explotación del Trasvase, un día después de aprobarse una nueva derivación de caudales hacia el Levante. «Con Page al frente, Castilla-La Mancha tiene al presidente más trasvasista de su historia», denunció. El diputado del PSRM Fernando Moreno consideró que estas palabras dejan en evidencia a López Miras cuando dice que Pedro Sánchez quiere cerrar el Trasvase.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La carta a la ministra por el Trasvase indigna a la consejera manchega