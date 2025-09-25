Docentes y empresarios analizan en Caravaca los nuevos retos de la FP Dual Representantes de centros educativos y de empresas de la comarca del Noroeste participaron en una jornada para determinar cómo unir la oferta formativa como con las necesidades laborales

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:29

Con el objetivo de fomentar el diálogo, compartir oportunidades y novedades de la FP Dual, así como impulsar compromisos para unir la oferta educativa con las demandas reales del mercado laboral, se reunieron ayer docentes y empresarios de los municipios de la comarca del Noroeste de la Región de Murcia.

La actividad, organizada por la Fundación CaixaBank Dualiza, la Consejería de Educación de la Región de Murcia y CROEM, se desarrolló en el Aula de Cultura de la Fundación La Caixa en Caravaca de la Cruz, para estrechar la colaboración entre los centros educativos y los empresarios en el ámbito de la Formación Profesional Dual.

Ángela Muñoz, directora de formación de la Confederación de Empresarios, comentó antes de iniciar la jornada que «vamos a intentar conectar centros educativos con empresas, acercándoles la formación profesional porque hoy en día tenemos grandes dificultades en captación de talento, para ello que conozcan a las empresas y sus necesidades laborales puede ayudar a captar talento a través de la formación profesional».

Ricard Guillén, coordinador de la Fundación Caixabank Dualiza, explicó que «esta fundación que se dedica, casi en exclusividad, a promocionar e impulsar la formación profesional; queremos ser puentes entre estos dos mundos tan necesarios y, al mismo tiempo, tan distantes, el mundo educativo y el mundo de las empresas». «Las empresas tienen necesidad de incorporar nuevos talentos y, cada vez más es muy importante, crear puentes para acercar estos dos mundos, para analizar de cada una de las partes qué podemos hacer, cómo podemos accionar para acercarnos más, para dar respuesta a esas necesidades, a esas brechas que en estos momentos tenemos en la sociedad».

José Francisco García, alcalde de Caravaca, participó en la inauguración de la jornada y subrayó que «creo que en los últimos 25 años, el sistema educativo y el sector empresarial se han ido alejando; es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país a la hora de encajar el sistema educativo con las necesidades reales del mercado laboral y, en ese sentido, la jornada me parece muy acertada».

La jornada se inició con una ponencia sobre oportunidades y novedades de la FP Dual en la Región de Murcia para continuar con una dinámica de trabajo para intercambiar ideas entre centros y empresas para intentar concretar compromisos para el presente de la FP y para su futuro. La sesión de trabajo finalizó con un «networking» para intercambiar información y generar nuevas relaciones entre ambos sectores, el educativo y el empresarial.