La calidad del aire sigue empeorando en la Región de Murcia Una masa de aire africano provoca concentraciones de polvo en superficie en el rango de 5-200 µg/m3

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:36

Tras un inicio de semana con valores que sobrepasaban los límites recomendados para partículas PM10 y PM2.5 en varios puntos de la Región de Murcia, la calidad del aire ha seguido empeorando. Este martes, las estaciones medidoras arrojaban concentraciones mayores de ambas partículas.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, detrás del considerable empeoramiento de la calidad del aire se encuentra una masa de aire africano que provocará concentraciones de polvo en superficie en el rango de 5-200 µg/m3 a lo largo de la jornada. Además, según las previsiones que maneja el Ministerio, podría producirse depósito húmedo de polvo sobre la Región durante todo el día.

Los medidores dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región registraban a primera hora superaciones del límite recomendado para partículas PM10 (50 µg/m3) en toda la Comunidad salvo en el Valle de Escombreras, donde la calidad del aire fue calificada de 'regular' al marcar 41,1 µg/m3. El resto de puntos tenían una calidad 'desfavorable'.

Los medidores con peores registros este martes fueron los de Lorca (99,4 µg/m3), San Basilio (88,4 µg/m3), Alcantarilla (87,4 µg/m3), La Aljorra (83 µg/m3), Molina de Segura (80 µg/m3) y Ronda Sur (75m7 µg/m3).

Con menor concentración pero superando también el límite se encontraban Jumilla (67, 6µg/m3), Caravaca y Mompeán (64,3 µg/m3) y Alumbres (53,9 µg/m3).

Las mediciones de concentración de partículas PM2.5 tampoco eran buenas a primera hora de este martes. Tan solo en el Valle de Escombreras presentaban resultados favorables (15,2 µg/m3) y una calidad del aire razonablemente buena. En Jumilla (24,6 µg/m3), Caravaca (21,7 µg/m3) y Alumbres (20 µg/m3) no supeban el límite establecido en 25 µg/m3, pero sí eran más elevadas, por lo quela calidad fue calificada de 'regular'.

El resto de estaciones de la Región apuntaban a una calidad desfavorable. Los peores datos nuevamente se encontraban en Lorca (32,9 µg/m3). Le seguían San Basilio (28,4 µg/m3), Alcantarilla (28,1 µg/m3) Molina (27,6 µg/m3), Mompeán (27,2), Ronda Sur y La Aljorra (26,2 µg/m3).