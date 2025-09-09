Transporte público gratuito en Lorca por la mala calidad del aire La ciudad registra el nivel 3 por el incremento de las partículas PM10

Panorámica de la ciudad afectada por la mala calidad del aire, en una imagen de archivo.JAIME INSA / AGM

Inma Ruiz Martes, 9 de septiembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

Lorca se encuentra en nivel 3 de alerta ante la intrusión de una masa de aire sahariano que está afectando a la Región de Murcia por lo que la Concejalía de Medio Ambiente ha establecido medidas para paliar las posibles incidencias a la población. El transporte público urbano y las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA ubicadas en La Alberca y Los Ángeles serán gratuitos mientras permanezca esta situación.

La edil María Hernández aseguró que se prevé que durante la jornada se intensifique el episodio de masas de aire de origen africano que está afectando al sureste peninsular desde hace dos días y que se registren concentraciones de polvo en el rango, de 5-200 μg/m3. Además se podría producir depósito húmedo de polvo sobre el sureste peninsular.

Hernández confirmó que su departamento realizará un seguimiento continuo de la evolución de los niveles registrados y aconsejó a la población seguir medidas de prevención para proteger su salud. Entre ellas citó no realizar ejercicio físico y deporte intenso al aire libre y el uso de mascarillas FFP2 y FFP3 para las personas más vulnerables. También controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando el consumo energético, y el uso compartido del coche privado y la utilización del transporte público para los desplazamientos.

Unidad móvil de vigilancia en Zarzilla de Ramos

La pedanía de Zarcilla de Ramos se ha sumado a la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Región de Murcia (RVCA) con la instalación de una unidad móvil en la que hasta el 31 de septiembre se registrarán los datos de las concentraciones de los contaminantes en la atmósfera.

La concejala señaló que la Dirección General de Medio Ambiente está desarrollando campañas de medición de la calidad del aire mediante una unidad que se desplaza de forma preferente a las localidades que no disponen de estaciones fijas de medición.

Recordó que Lorca ya cuenta con estación fija de medida de partículas PM10 pero esta actuación «permitirá profundizar en el estudio» de la evolución de los niveles registrados. Al finalizar la campaña se elaborará un informe que estará disponible para su consulta y descarga en la página web de la RVCA.

Temas

Lorca