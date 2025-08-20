La calidad del aire sigue como regular o desfavorable en casi toda la Región de Murcia Solo las estaciones medidoras del Valle de Escombreras y Alumbres registran unos valores calificados como buenos

Sergio Conesa Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:35

El episodio de mala calidad del aire en la Región de Murcia debido a la entrada de una masa de polvo sahariano continúa este miércoles dejando valores regulares o desfavorables en prácticamente toda la Comunidad. De hecho, solo las estaciones medidoras del Valle de Escombreras y Alumbres registran unos valores calificados como buenos.

Los peores datos de la Comunidad se encuentran en las estaciones de Mompeán, Lorca y Jumilla, todas con una calidad del aire calificada como desfavorable según los datos de este miércoles a las 9 horas. La primera de ellas registra valores de 73,04 µg/m3 en las partículas PM10, cuando el límite es de 50, mientras que en las PM2.5, las más pequeñas y nocivas, el dato es de 46,69 µg/m3, muy por encima del máximo establecido en 25. En Lorca los valores son de 66,66 en las PM10 y 33,23 en las PM2.5. Similares son los registros de Jumilla con 63,03 y 37,50.

La estación de San Basilio en la ciudad de Murcia también arroja unos valores negativos. En las PM10 el dato es de 54,85 µg/m3 y en las PM2.5 de 26. Algo mejores son los datos en Ronda Sur, allí la calidad es regular, al quedarse los registros en 47,35 y 24,62. Cerca del límite, pero sin sobrepasarlo. En Alcantarilla la calidad del aire también es desfavorable con unos datos de 56,21 y 29,18.

La Aljorra y Caravaca también se quedan con unos registros desfavorables. En el caso de la primera debido a superar por poco el registro en partículas PM10 con 50,34 µg/m3, mientras que la segunda supera el límite en las PM2.5 con 31,92.

Por último, en Molina de Segura los medidores aportan unos datos de calidad del aire calificados como regulares al reflejar 45,17 µg/m3 en las partículas PM10 y 24,23 en las PM2.5.