Índice de calidad del aire en la Región de Murcia, a las 9 horas de este martes. CARM

Calidad del aire «desfavorable» en varios puntos de la Región de Murcia por una intrusión de polvo sahariano

La Consejería de Medio Ambiente alerta de posibles concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-50 µg/m3 sobre el sureste peninsular

LA VERDAD

Martes, 12 de agosto 2025, 10:06

A las altas temperaturas registradas esta semana en la Región de Murcia por la ola de calor se suma ahora un episodio de mala calidad del aire causado por una intrusión de polvo sahariano. Según alertó la Consejería de Medio Ambiente, la presencia leve de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica podría provocar este martes concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-50 µg/m3 sobre el sureste peninsular, lo que puede provocar un aumento en los niveles actuales de partículas (PM10 y PM2.5) medidos por la Red de Calidad del Aire.

A primera hora de la mañana las estaciones medidoras detectaron mala calidad del aire en varios puntos de la Comunidad. Concretamente, a las 9 horas los registros de concentración de partículas PM10 fueron «desfavorables» en Alcantarilla y el barrio murciano de San Basilio, donde se superaron los 56 µg/m3, así como en Lorca, con 54,55 µg/m3. Los valores fueron «regulares» en la zona de Ronda Sur de la capital, en la diputación cartagenera de La Aljorra y en Molina de Segura, con valores entre los 45,75 µg/m3 y los 49,77 µg/m3.

Por su parte, los niveles de partículas PM2.5 en aire, las más pequeñas y nocivas, fueron «desfavorables» en el área de Mompeán del Campo de Cartagena, con 27,45 µg/m3, y «regulares» en San Basilio, Alcantarilla y Molina de Segura, superando en ambos casos los 20 µg/m3.

