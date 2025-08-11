Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes La Aemet activa el aviso amarillo por una borrasca que puede ir acompañada de vientos muy fuertes

M. García Lunes, 11 de agosto 2025, 22:08

La ola de calor que sufre la Región de Murcia tiene un nuevo protagonista. Un frente de tormentas afectará a parte de la Comunidad este martes desde mediodía hasta la noche, lo que obligó a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo.

En concreto, serán las comarcas del Noroeste y el Altiplano las que permanecerán bajo esta alerta desde las 14.00 hasta las 22.00 horas por tormentas, que serán más probables en las zonas montañosas, y que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Pero la entrada esta borrasca no implica que el calor desaparezca de la Región de Murcia. De hecho, este aviso por tormentas se combina con otro, también amarillo, por calor. En este caso las comarcas afectadas serán el Altiplano, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, que tendrán temperaturas que podrán alcanzar los 39 grados. La alerta estará activa hasta las 21.00 horas.

Las mínimas tampoco darán un respiro: el termómetro no bajará de 25 grados en toda la noche en Murcia, mientras que en Cartagena y Lorca se quedará en 24 y en 21 grados en Yecla y Caravaca de la Cruz.

Para el miércoles, solo permanecerá en alerta por altas temperaturas la Vega del Segura, que volverá a repetir los 39 grados del martes. En el resto de la Región los termómetros reflejarán un ligero descenso, aunque tampoco se descarta que vuelvan a producirse tormentas en las zonas del norte de la Región de Murcia.