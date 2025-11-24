Los barcos de arrastre de la Región de Murcia ganan 13 días más de pesca para afrontar la campaña de Navidad El Ministerio habilita más jornadas de faena a la flota del Mediterráneo

Las embarcaciones dedicadas a la pesca de arrastre en la Región de Murcia dispondrán este año de 13 días más de actividad cada una. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación habilitó este lunes un total 7.339 días adicionales de faena para lo que resta de 2025 a la flota de arrastre del Mediterráneo, medida que facilitará la actividad durante la campaña de Navidad.

Una veintena de barcos dedicados a esta modalidad de pesca se verán beneficiados en la Comunidad en una época en la que, debido a los recortes de días durante los últimos años, la planificación de las salidas al mar se hace especialmente compleja. Las navidades suponen un impulso económico para la cofradías de pescadores de Cartagena, Mazarrón, Águilas y San Pedro del Pinatar. Cada embarcación disponía de 130 días de faena este año.

El Ministerio asegura que con esta medida, después de numerosas conversaciones con la Comisión Europea, se garantiza que el conjunto de la flota pueda planificar sus mareas hasta el cierre del ejercicio. «Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año», subrayó el ministro Luis Planas.

Bruselas recortó el esfuerzo pesquero para 2025 a 27 días de pesca, decisión drástica que el Gobierno de España "logró revertir con la aplicación de medidas de gestión relacionadas con el tamaño de las mallas, las vedas y los artes de pesca". Dichas acciones permitieron recuperar unos 130 días de pesca de media por buque y al que, ahora, se añaden estos 13 días. De esta forma, la flota recupera en este 2025 los días que logró para 2024 con la aplicación de las medidas de selectividad negociadas.