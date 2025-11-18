La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pescadores de San Pedro en una imagen de archivo. Vicente Vicéns/ AGM

Los pescadores de la Región de Murcia piden un mínimo de 180 días para faenar el próximo año

El Ministerio confirma la recuperación de los caladeros regionales y negocia con Bruselas un aumento de las jornadas para los arrastreros

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:34

Los pescadores de la Región de Murcia esperan que 2026 sea el año en el que la pesquería del Mediterráneo gane días de faena en ... el mar tras muchas temporadas de recortes. La Comisión Europea comunicará en diciembre cuántos días de actividad tendrán los arrastreros de las cofradías después de aplicar fuertes restricciones desde 2020: los barcos murcianos pasaron de tener 200 jornadas de pesca a 133 este año.

