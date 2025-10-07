La autovía A-30 registra 17 km de retenciones entre Molina y Murcia El martes arranca con varios puntos afectados por importantes atascos en una de las principales arterias de la Región

Estado del tráfico en la A-30, a las 8.25 horas de este martes, a la altura del campus de Espinardo.

I. R. Martes, 7 de octubre 2025, 08:49 | Actualizado 08:56h.

Si la semana arrancó este lunes con importantes atascos a la altura de Murcia, la circulación no mejoró este martes, sino todo lo contrario. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la autovía A-30, una de las principales arterias de la Región, presentó tráfico poco fluido a lo largo de 17 kilómetros entre la capital y Molina de Segura, alrededor de las 8.30 de la mañana.

Concretamente, los puntos de la autovía más afectados por retenciones fueron entre los kilómetros 135 y 145, a la altura del cementerio de Espinardo, en dirección Cartagena. En ese mismo sentido de la circulación, se presentó otro atasco de un kilómetro a la altura de Molina de Segura. Asimismo, la circulación también en la autovía A-30 también se vio afectada entre los kilómetros 142 y 135,76 en dirección Albacete.

La autovía A-7 también presentó circulación poco fluida entre los puntos kilométricos 574 y 570, a la altura de la pedanía murciana de Javalí Nuevo.