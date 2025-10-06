La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El enlace de la autovía A-30 con la A-7 en Murcia, este lunes. DGT

Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia

El tráfico cuenta este lunes con varios puntos con importantes atascos

S. C.

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:21

La semana ha empezado este lunes con algunas lluvias durante la madrugada y con grandes retenciones. El punto más delicado se encuentra en la autovía A-30 a la altura de Murcia con atascos que van desde el kilómetro 145 hasta el 135 en sentido Albacete. Además, en la misma vía, pero en sentido Cartagena, las retenciones van desde el kilómetro 139 hasta el 146. También en la autovía A-30, a la altura de Molina de Segura, el atasco se extiende entre los kilómetros 128 y 131.

La circulación en la autovía A-7 tampoco es fluida y a la altura de Javalí Viejo la retención se encuentra entre los kilómetros 574 y 570, coincidiendo con la salida hacia la A-30 y el nudo de Espinardo.

