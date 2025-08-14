La ausencia de un Consejo de la Juventud lastra ya 4 años la participación pública

Las Naciones Unidas decidieron en 1999 que ser joven era motivo de celebración y, por ello, proclamaron que cada 12 de agosto se celebraría el ... Día Internacional de la Juventud. Festejar la mocedad no es para menos, desde luego son años que siempre se recuerdan cuando uno piensa en tiempos mejores. Sin embargo, a día de hoy, los más jóvenes están en el punto de mira principalmente por enfrentarse a un futuro complejo marcado por problemáticas como la de la crisis de la vivienda e, incluso, las tensiones geopolíticas que se ciernen sobre Europa.

El 12 de septiembre de 2023, en la Asamblea Regional, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, anunció que en sus primeros 100 días de Gobierno su Ejecutivo plantearía un Pacto Intergeneracional por la Juventud. El Gobierno regional presentó un plan bautizado 'OporTÚnidades' en enero de 2024. Y destacó que lo iba a dotar con un presupuesto inicial de 77 millones –de los que asegura que ha gastado ya 14 millones– y una batería de 60 acciones a las que personas de entre 14 y 40 años pueden acceder hasta 2027.

Algunos de los puntos destacados del documento licitado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, cuya titular es Carmen Conesa, incluyen ayudas para vivienda, de formación educativa en cursos de monitor de ocio y tiempo libre en los que, según afirman fuentes de la Consejería, han participado unos 400 jóvenes en diferentes puntos de la Región hasta la fecha. También incluyen, desde el pasado mes de febrero, ayudas dedicadas a la salud mental, a raíz de la puesta en marcha de servicios de atención psicosocial gratuita, en las que se invirtió más de un millón de euros y que han solicitado unos 30 consistorios de municipios regionales. Sin embargo, la misma, en algunos casos, da error para acceder a páginas vinculadas a las medidas que proponen. Además, en materia de ayudas económicas, como las destinadas a la vivienda, estas están sujetas a convocatoria y ninguna está en activo en estos momentos, exceptuando el aval joven para la vivienda que debe consultarse con las entidades bancarias suscritas a convenios con la Comunidad.

Inactivo entre 2013 y 2020

Sin embargo, la Región de Murcia no tiene, a diferencia del resto de comunidades autónomas, representación juvenil de todos los niveles educativos concentrados en un Consejo de Juventud regional. El organismo quedó inactivo en 2013 y se intentó reactivar en 2020 con varias reuniones, pero se dejó morir en 2021. Desde entonces, no hay actividad.

Caridad Alarcón, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), critica la situación: «El Consejo de la Juventud existió durante un tiempo. Yo estuve en algunas reuniones y asambleas, porque estaba en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Murcia, en Cemai. Pero, después de la pandemia, el Consejo murió, se fue debilitando y no tengo constancia de que siga existiendo. No contamos con ningún órgano de representación que aúne los intereses comunes de los jóvenes», critica.

A preguntas de LA VERDAD, fuentes de la Consejería indicaron que hay otras vías para participar. Remitieron a un apartado al final de la web del Plan 'OporTÚnidades'. Hay que rellenar un formulario o escribir al correo electrónico indicado en esa web (www.carm.es/inter/regiondemurciajoven).

Alarcón recalca que «Murcia tiene mucho potencial a nivel comunitario gracias a la cultura rural y huertana que nos caracteriza». En esta línea, hace hincapié en la polarización «cada vez más evidente». Apunta a los mensajes individualistas «con los que nos bombardean», que insisten en que, «si no sabemos estar solos, no sabremos estar bien, pero no es realista, necesitamos sentirnos parte de una sociedad porque somos seres sociales». Para María Rodríguez, expresidenta del Foro Europeo de la Juventud, «es necesario crear una escuela de participación entre los jóvenes, ser capaces de llegar a un acuerdo que pueda atajar las necesidades reales de los más jóvenes».

Expresidenta del Foro Europeo de la Juventud María Rodríguez: «Necesitamos representación política en las instituciones»

«Más de un tercio de las personas jóvenes en España están en riesgo de pobreza o exclusión social y seguimos con que los jóvenes se quejan por todo», lamenta María Rodríguez Alcázar, quien aterrizó en la presidencia del Foro Europeo de la Juventud en 2020, tras participar en el Consejo Estatal de Juventud. Con la experiencia acumulada -su mandato acabó el verano pasado-, reflexiona sobre los problemas que acechan a los jóvenes.

Los tiempos cambian «y eso hay que entenderlo», apunta a LA VERDAD. «Expresiones como 'la generación de cristal' nos desacreditan y, de hecho, animo a que no se utilicen porque estamos teniendo problemas bastante serios. La generación de nuestros padres, en su mayoría, no se enfrentó a la imposibilidad de comprar una vivienda o alquilar porque el dinero que ganaban trabajando les daba para pagar el alquiler», señala.

«Lo que tengo más que claro es que tiene que haber una coordinación territorial; es un problema que no pueden atajar individualmente ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas ni únicamente a nivel estatal. Se necesita esa organización acompasada entre las diferentes administraciones y es algo que debe existir de aquí a no mucho tiempo porque la situación es crítica», sentencia.

«Para que nuestras necesidades sean realmente escuchadas, necesitamos representación política; no queremos copar las instituciones, queremos estar presentes, que haya voces jóvenes en el Parlamento, en los ayuntamientos e incluso en el Gobierno», reclama Alcázar.

Vicepresidenta de Internacionalización del CEUM Caridad Alarcón: «Hay cierta ansiedad por temas como el rearme en Europa»

«Los psicólogos y especialistas en salud mental pueden ayudar a su paciente a través de apoyo o técnicas para que vaya más o menos relajado. Pero si este llega y le cuenta que está trabajando en dos sitios distintos, al mismo tiempo está estudiando un máster, no consigue llegar a fin de mes, sale de su casa a las 8 de la mañana para llegar a las 12 de la noche y todavía se tiene que levantar a las 6 de la mañana..., por mucha ayuda o técnicas de meditación que pueda trabajar, esa persona no va a estar bien. No tiene una estructura de vida acorde a lo que necesitamos como seres humanos».

Lo dice la recién graduada en Trabajo Social de la Universidad de Murcia Caridad Alarcón, vicepresidenta de Internacionalización y Responsabilidad Social del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) desde diciembre. Además, también forma parte de la Plataforma Europea de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y se encarga de temas de inclusión y Educación Secundaria y Superior.

Más allá de las cargas emocionales individuales que puedan llevar, Alarcón también quiere acentuar el componente del panorama climático e internacional. «No es solo que una persona sobrecualificada con dos carreras y un posgrado no pueda acceder a la vivienda, es que también hay cierta ansiedad por no saber si es rentable comprar una casa o de aquí a unos cuantos años las condiciones climáticas no se sabe si nos van a permitir vivir en la Región, o incluso si de repente estalla una guerra en Europa, porque el rearme es evidente», añade.