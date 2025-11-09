Un apoyo de calidad y cercano gracias a la Escuela de Cuidadores de Fundación ''la Caixa''

Lydia Martín Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:23 Compartir

Hasta hace unos meses, Concepción Planes sabía cada mañana al despertarse que su jornada laboral era mucho más que acudir a su trabajo. Su atención estaba puesta las 24 horas del día en su madre, cuyos cuidados corrían a cargo de ella y de sus hermanas, haciendo malabarismos para poder atender también su casa y su vida personal. No es una sensación nueva, ya que anteriormente estuvieron cuidando a su padre, pero sí hay una diferencia: en esta ocasión, ha tenido más herramientas gracias a su paso por la Escuela de Cuidadores de Fundación ''la Caixa''.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, que tuvo lugar el pasado 5 de noviembre, la entidad quiere hacer visible el trabajo de tantos voluntarios y familiares para cuidar a quienes más lo necesitan, a personas dependientes cuyas piernas y manos son quienes dedican su tiempo.

Esta Escuela de Cuidadores se desarrolla desde el año 2018 dentro del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación ''la Caixa''. Hasta la fecha, se han organizado más de 2.400 talleres en los que han participado cerca de 10.000 personas, entre cuidadores de familiares y voluntariado del programa. Su objetivo es poner a disposición de los cuidadores no profesionales y voluntarios conocimientos, técnicas y habilidades para acompañar con calidad a las personas que se encuentran en situación de enfermedad avanzada o final de vida; una labor que muchas veces parece invisible. Se trata de un espacio de transmisión de los valores esenciales del cuidado en el que reciben la información y las herramientas necesarias para hacer su día a día más fácil, contribuyendo a que amplíen sus competencias, haciendo que también suponga una mejora de calidad de vida de las personas cuidadas.

Concepción Planes destaca la amabilidad de sus profesionales, su cercanía y eficacia para resolver cualquier duda

En esos talleres, se abordan temáticas como cuidarse para cuidar, acompañamiento y buen trato, gestión del duelo, demencia, nutrición, confort físico y emocional, etc. «Aunque ya tenía experiencia porque había cuidado a mi padre, me ha ampliado las miras y me ha gustado mucho cómo enseñan las cosas, desde una perspectiva muy humana y con mucha sensibilidad», señala Concepción Planes, destacando además la amabilidad de sus profesionales y su eficacia para solucionar cualquier duda o problema para poder hacer un seguimiento activo del programa.

Información y recursos

Son numerosos los aprendizajes que saca esta usuaria del programa de todo lo aprendido, como son los recursos que existen por parte de la Administración para «hacer más leve el cuidado de las personas». También prácticas y tareas, así como utensilios que facilitan su día a día, pero sobre todo cómo gestionar diferentes situaciones. «Una de las cosas que he aprendido es que, si nuestros familiares no se acuerdan de algo o no pueden recordar, no hacerles preguntas porque podemos hacer que se sientan más perdidos. Es mejor dar opciones, informándoles en vez de agobiarlos con preguntas», señala Planes, aludiendo a que se trata de «cosas sencillas pero importantes que no habíamos pensado así previamente», es decir, antes de formar parte de la Escuela.

«Tenemos que darnos cuenta de que hay deterioro y limitaciones, y eso es fundamental a la hora de cuidarlos»

«En la Escuela de Cuidadores, afianzamos cosas que ya sabemos y nos aporta un punto moral y afectivo muy importante», añade la usuaria, que remarca la importancia de escuchar a los mayores, algo que también le han transmitido en esta formación. «Aunque sean mayores, no son tontos y aún pueden decidir sobre sus cosas. Porque, al asumir su cuidado, no tenemos que asumir quitarle sus derechos de opinión o de gestión de su dinero», puntualiza Concepción, mostrando la importancia en su labor del propio acompañamiento en sí.

«Somos los grandes olvidados»

Cuando se trata de cuidar a padres o madres, se produce un cambio de roles al que muchas personas tienen que adaptarse. «He pasado de ser la hija obediente y respetuosa a tener que imponerme y poner límites, y a veces es agotador», confiesa Concepción Planes. Habla de la dureza de este trabajo, que es durante todo el día, y hace referencia al cambio de ritmos que experimentan estas personas, a veces motivadas por enfermedades como el parkinson o el alzhéimer, en cuanto a los horarios de sueño, ya que a veces no duermen por la noche y hacen que su cuidador tenga que mantenerse despierto en esta circunstancia.

«Enseñan las cosas desde una perspectiva muy humana y con mucha sensibilidad»

Pero también hay un trabajo de aceptación de los cuidadores de la situación que viven sus familiares. «Tenemos que darnos cuenta de que hay deterioro y limitaciones, que es ley de vida, y es fundamental a la hora de cuidarlos para que todos estemos mejor», indica.

A pesar de la dedicación de esta labor, considera que más allá de amigos y compañeros, a nivel de la Administración no se entiende. «Somos los grandes olvidados y hay que atender a muchas cosas, por eso sería necesario que nos tuvieran en cuenta con ayudas que nos dieran un respiro», señala, animando además a que este tipo de programas incluyan claves para el cuidado de personas dependientes jóvenes con problemas psíquicos u otras dependencias, «un tema aún tabú pero necesario», concluye.