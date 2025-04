Apagón sin precedentes en España: Así lo vivieron los murcianos

Elena Gómez Martes, 29 de abril 2025, 15:49 Comenta Compartir

La Región de Murcia vivió este lunes, al igual que el resto de la Península Ibérica, un histórico apagón. El suministro energético sufrió desde las 12.32 horas una caída del 60%, de 26.695 a 15.970 megavatios. España -a excepción de las islas, Ceuta y Melilla-, Portugal, Andorra y una mínima parte del sur de Francia se vieron afectadas por este corte eléctrico. Red Eléctrica confirmó este martes que, casi 24 horas después, se recuperó la demanda energética y se normalizó el funcionamiento del sistema peninsular.

Este apagón eléctrico afectó a todas las facetas de la vida cotidiana. La inquietud se vivió en centros educativos, oficinas, hospitales, supermercados, bares y domicilios. Sin luz, redes sociales ni transporte, entre otras cosas, los ciudadanos, cada uno a su manera, vivieron un suceso inédito.

La mayoría no tuvo ningún problema más que preocupación por la familia o la cancelación de alguna actividad. «Tranquilamente y sin mucho sobresalto», así explica un hombre cómo vivió la tarde del lunes. Charlar con sus familiares, estudiar, leer y escuchar la radio fueron algunas de las actividades que los murcianos realizaron durante la tarde del ya conocido como «cero energético».

Muchos de los habitantes de la ciudad coinciden en que creían que sería algo «rápido» o «puntual», aunque con el paso de las horas se comprendió la gravedad de lo sucedido. Un padre contó que comenzó a preocuparse cuando, después de varias horas, seguía sin poder «calentar la leche del bebé». Agregó que lo vivió «en tensión y con calma a la vez» porque, aunque tardara «más de lo esperado» sabía que la luz iba a volver «tarde o temprano» y no le pasó nada serio: «No me pilló en el ascensor ni cosas así que he visto en otra gente».

En los hospitales, tal como aseguró una ciudadana, comenzaron pensando que el problema era del propio centro y llamaron a técnicos de mantenimiento para arreglarlo. En el caso de los mayores o aquellos que cuidan en casa de algún enfermo, trataron la situación con «mucho cuidado», como una mujer que afirmó que tuvo que llevar a su marido con una linterna a la cama. «No estamos acostumbrados a esto», añadió. Y es que las linternas y las velas fueron la herramienta más empleada en los hogares, junto con los transistores. «Estuvimos viendo qué podíamos averiguar», expresó una joven.

Otros que lo vivieron con inquietud fueron los bares. Una trabajadora de un establecimiento de Murcia declaró que la situación fue «tensa». «La comanda la estábamos tomando a mano, los cobros tuvimos que pedir a los clientes que los hicieran en efectivo porque no contábamos con datáfonos, pero salimos bien», afirmó. Aseguró que los clientes fueron comprensivos y que pidieron «tapas frías, refrescos y zumos». Aunque a pesar de todo salieron adelante, confesó que hubo bajas en los consumos y pérdidas de algunos productos como granizados o el hielo, que se derritió, y el menú del día que se tuvo que desechar al no tener la cocina activa.

De manera progresiva, la energía se fue restaurando en cada provincia. En el caso de la Comunidad, en algunos puntos se recuperó a las 20.00, aunque en otros tuvieron que esperar hasta después de la medianoche. Los ciudadanos contaron que, cuando regresó la luz, lo celebraron y reaccionaron con alegría.