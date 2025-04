Los colegios de la Región de Murcia abren con normalidad tras el gran apagón

Raúl Hernández Martes, 29 de abril 2025, 10:23 Comenta Compartir

Los colegios de la Región de Murcia abrieron este martes con aparente normalidad tras el apagón eléctrico masivo que paralizó buena parte del país el lunes, aunque la confusión entre familias, alumnos y algunos docentes era patente a primera hora. La Consejería de Educación anunció anoche que los centros permanecerían abiertos para garantizar la conciliación, aunque no se confirmó en todos los casos si se impartirían clases lectivas.

«Nuestro cole ha abierto como cada día a las 7.30. Tenemos aula matinal y comedor, y ha funcionado todo con total normalidad», explicaba este martes la coordinadora de extraescolares del CEIP Mariano Aroca, en el barrio murciano del Infante. «Tenemos cerca de 70 niños inscritos en los servicios y han venido casi todos. Es cierto que hubo dudas anoche, pero aquí estamos trabajando como siempre», afirmó.

En este centro, como en otros muchos, se optó por abrir las instalaciones aunque no se impartan clases como tal. «Los niños tienen que estar en el colegio. La conciliación tiene que estar garantizada. Ayer no hubo actividad, así que hoy hay más carga para todos», señalaba la responsable.

La caída de la red eléctrica y de internet la tarde anterior dejó a muchas familias sin acceso a los últimos comunicados oficiales. «Anoche no sabíamos si habría luz hoy, si habría comedor, si funcionaría el colegio. Al final, al ver que volvió el suministro, decidimos llevarlo», contó una madre a las puertas del mismo centro.

Otra madre reconocía, en la puerta del Centro Concertado Santa María del Carmen, en la avenida Monte Carmelo, haber actuado por intuición, ya que aunque sabían que los centros iban a abrir, «nadie nos aclaraba si habría clase. Al final, he traído al niño porque tengo que trabajar, pero no sabemos si va a impartir materias».

Mayor incertidumbre en institutos

En institutos y centros de Secundaria la incertidumbre era mayor. Una profesora y madre detallaba que no recibió información clara ni de su centro ni de la Consejería: «Nos dijeron que abriríamos, pero no sabemos si habrá clase. En muchos casos, los propios alumnos han decidido quedarse en casa porque no estaba claro».

Tras la recuperación del 100% del suministro eléctrico, desde el Ejecutivo regional señalaron que «los centros educativos estarán abiertos este martes» y que la medida busca facilitar que los padres puedan reincorporarse a sus trabajos. A primera hora de la mañana, en los colegios visitados, la entrada de los escolares a las aulas transcurrió sin incidencias, algo que desde la Consejería de Educación hacen extensible al resto de centros, ya que informan de que ha habido total normalidad.

Universidad de Murcia

Por su parte, desde la Universidad de Murcia informaron a través de un comunicado que después de la situación excepcional del lunes, la actividad docente y administrativa vuelve este martes con normalidad, «al estar restablecido el servicio eléctrico en nuestras instalaciones».