La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de Secundaria, en una imagen de archivo. Nacho García

ANPE pide crear bolsas extraordinarias ante la falta de docentes en la Región de Murcia

El sindicato asegura que hay 28 listas de interinos agotadas en Secundaria

LA VERDAD

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:25

El sindicato ANPE ha alertado de que tres semanas después del inicio de las clases «hay centros sin docentes en 28 especialidades del cuerpo de Secundaria» en la Región de Murcia: «Centenares de alumnos están sin poder recibir su formación adecuada y sin su derecho a la educación».

Desde ANPE han solicitado «la convocatoria de un procedimiento extraordinario para la selección de personal interino con la finalidad de garantizar las sustituciones que se vayan produciendo a lo largo del curso». Es por ello que han reclamado a la Consejería de Educación que considere la petición, «teniendo en cuenta las numerosas especialidades que están agotadas y otras que están a punto de agotarse».

«Es cierto que la Consejería de Educación de la Región de Murcia ha puesto en marcha dos mecanismos distintos para cubrir vacantes docentes en determinadas especialidades. Por un lado, se han habilitado las llamadas Listas Abiertas, que permiten el acceso a personas con la titulación académica requerida y el Máster de Profesorado, independientemente de si han trabajado previamente como interinos. Por otro lado, también se contempla la contratación de Expertos en sectores productivos, una figura que no requiere ni titulación universitaria específica ni el máster habilitante para ejercer la docencia», han explicado.

ANPE Murcia plantea la necesidad de crear listas extraordinarias de aspirantes, que incluyan una prueba de conocimientos como requisito de acceso. «El objetivo es contar con un amplio grupo de docentes preparados para cubrir no solo las vacantes actuales, sino también las que puedan surgir en el futuro inmediato», han detallado.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4 Denuncian a un componente de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  5. 5 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025
  10. 10

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ANPE pide crear bolsas extraordinarias ante la falta de docentes en la Región de Murcia

ANPE pide crear bolsas extraordinarias ante la falta de docentes en la Región de Murcia