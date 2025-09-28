ANPE pide crear bolsas extraordinarias ante la falta de docentes en la Región de Murcia El sindicato asegura que hay 28 listas de interinos agotadas en Secundaria

LA VERDAD Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:25

El sindicato ANPE ha alertado de que tres semanas después del inicio de las clases «hay centros sin docentes en 28 especialidades del cuerpo de Secundaria» en la Región de Murcia: «Centenares de alumnos están sin poder recibir su formación adecuada y sin su derecho a la educación».

Desde ANPE han solicitado «la convocatoria de un procedimiento extraordinario para la selección de personal interino con la finalidad de garantizar las sustituciones que se vayan produciendo a lo largo del curso». Es por ello que han reclamado a la Consejería de Educación que considere la petición, «teniendo en cuenta las numerosas especialidades que están agotadas y otras que están a punto de agotarse».

«Es cierto que la Consejería de Educación de la Región de Murcia ha puesto en marcha dos mecanismos distintos para cubrir vacantes docentes en determinadas especialidades. Por un lado, se han habilitado las llamadas Listas Abiertas, que permiten el acceso a personas con la titulación académica requerida y el Máster de Profesorado, independientemente de si han trabajado previamente como interinos. Por otro lado, también se contempla la contratación de Expertos en sectores productivos, una figura que no requiere ni titulación universitaria específica ni el máster habilitante para ejercer la docencia», han explicado.

ANPE Murcia plantea la necesidad de crear listas extraordinarias de aspirantes, que incluyan una prueba de conocimientos como requisito de acceso. «El objetivo es contar con un amplio grupo de docentes preparados para cubrir no solo las vacantes actuales, sino también las que puedan surgir en el futuro inmediato», han detallado.