El PP de Alhama pide la construcción de un auditorio cubierto Propone una consulta pública sobre la ubicación del nuevo recinto, que sustituiría al derribado en el parque de La Cubana

Paco Espadas Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:54

Dentro de las obras que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia realiza en la remodelación del parque de La Cubana, la semana pasada empezaron sin anuncio previó los trabajos de demolición del auditorio municipal, como adelantó LA VERDAD. Esta emblemática infraestructura data de 1982, y su derribo ha generado cierto malestar entre un sector de la población. Esto ha llevado al Partido Popular a presentar una moción, para su debate en el próximo Pleno, que se realizará a finales de noviembre.

En ella, expone que ese derribo «supone la destrucción de elementos únicos y fundamentales para la cultura escénica y otros eventos y festivales de Alhama», afirmó este lunes el edil José Ginés Muñoz. Y añadió que, «como todos hemos visto, se ha destruido el auditorio al aire libre sin haber construido uno previo o buscado una alternativa ante la pérdida de este edifico».

El actual tripartito de gobierno, dirigido por la edil socialista Rosa Sánchez, aseguró que La Cubana contará con un auditorio con capacidad para tres mil personas. Sobre ello, los populares aseveran que «en los planos solo vemos un simple graderío, sin ningún tipo de dotación técnica ni de las instalaciones necesarias para una actividad cultural o espectáculos de calidad».

El PP propondrá construir un auditorio cubierto con carácter urgente en el entorno del parque de La Cubana o en ubicación alternativa adecuada del casco urbano. Su planteamiento es que sea elegido por los vecinos por votación y que tenga, al menos, un aforo de mil personas, y «un escenario adecuado para representaciones de primera categoría».

Asociaciones locales

La propuesta incluirá que se realice una modificación de créditos o que se incluya en el próximo Presupuesto municipal, priorizando la fase de redacción y licitación del proyecto. Por último, la propuesta incluirá la redacción del proyecto definitivo tras someterlo a consulta pública. En este proceso se daría voz a las asociaciones culturales y a los colectivos artísticos locales.

