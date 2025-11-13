Derriban el auditorio municipal de Alhama con las obras de La Cubana El edificio, con capacidad para 2500 personas data de 1982. Una sentencia no permitía realizar eventos con grandes equipos acusticos

El actual equipo de Gobierno, formado por el tripartito PSOE, IU y Alhama@una, dentro de las obras de remodelación del parque de La Cubana, tomaba la decisión de eliminar esta infraestructura cargada de historia. El proyecto original de La Cubana contemplaba la construcción en ese mismo lugar de un centro termal, asunto que de momento queda paralizado. El auditorio se construyó en el año 1982 bajo la dirección técnica del arquitecto Domingo Monserrat y el arquitecto técnico Fulgencio López Sierra. Nació con el nombre del entonces alcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván.

Por sus instalaciones, con capacidad para 2.500 personas, han pasado grandes figuras de la música nacional, así como se han realizado eventos de todo tipo. En el año 2007 una sentencia daba la razón a las familias que residían junto a las instalaciones, ya que el Juzgado de lo Contencioso número 7 de Murcia entendía que «vulneraba los derechos fundamentales de esos vecinos con el ruido que generaba».

El consistorio recurrió aquella sentencia, pero el TSJ al considerar acreditada de forma evidente «que los actores sufrieron la violación de su intimidad por contaminación acústica» pero el fallo rechazó los argumentos municipales, obligando al Ayuntamiento a indemnizar a dos familias.

El primero de los conciertos fue el de Joaquín Sabina, que abarrotó las instalaciones. En los últimos años las actuaciones que allí se representaron fueron sólo festivales sin grandes equipos de sonido. El Ayuntamiento, en el año 2019, realizó una inversión de 143.000 euros, en especial para acondicionar el graderío, ya que en los Presupuestos Participativos la opción más votada fue la de conservar y arreglar el auditorio.

Siendo alcaldesa la popular María Cánovas, intentaron conseguir hasta dos millones de euros de fondos europeos para cubrir e insonorizar sus instalaciones, pero la moción de censura del pasado mes de enero le arrebató la alcaldía y se paralizó este proyecto.

«El actual Gobierno municipal se ha empeñado en conseguir que Alhama sea un pueblo dormitorio» aseveró Cánovas sobre este derribo. La exalcaldesa señaló que existen informes sobre la necesidad de conservar esta infraestructura «donde se han invertido en los últimos años más de 350.000 euros que ahora se tiran a la basura» calificando esta decisión de «demencial».