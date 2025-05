El manifiesto para la protesta de alcaldes por el Trasvase suscita el rechazo del PSOE

La próxima semana el Trasvase Tajo-Segura volverá a dejar un pico de tensión en la actualidad política. El PSOE mantiene a día de hoy ... su rechazo a sumarse a la concentración convocada el próximo 5 de junio en Murcia en contra del cambio en las reglas de explotación del acueducto por el contenido del manifiesto que se leerá ese día, elaborado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats)

Será el primer acto institucional con esta finalidad que se lleve a cabo desde que a comienzos de mayo se conoció el borrador de normas en el que está trabajando el Ministerio para la Transición Ecológica. El Scrats, junto al Ayuntamiento de Murcia, ha invitado a alcaldes y alcaldesas de 93 municipios de la Región, Albacete, Alicante y Almería a sumarse a la protesta. Sin embargo, los términos de la convocatoria y, sobre todo, el manifiesto elaborado con el lema 'Agua, consumo humano y empleo', es visto por los socialistas como un obstáculo que frena su participación.

A última hora del jueves, el documento fue trasladado a los regidores invitados a la cita. «Es un documento que no han trabajado con los alcaldes, no se ha consensuado, es unilateral», explicó a LA VERDAD la alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, vicepresidenta también de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. A esta organización apeló hace unos días la propia Almela para consensuar el texto. Entonces, aseguraba que es «imprescindible alcanzar una posición común, fruto del diálogo y del entendimiento entre todas las fuerzas políticas y administraciones implicadas». Sin embargo, trascurridas casi dos semanas desde entonces, «no ha habido respuesta», admite Almela.

«Sin colores, siglas ni bandos»

Convocatoria 93 alcaldes y alcaldesas de las provincias de Murcia, Albacete, Alicante y Almería han sido convocados a este acto de protesta que se celebrará en el Cuartel de Artillería de Murcia, impulsado por el Sindicato Central de Regantes y el Ayuntamiento de Murcia.

El manifiesto defiende el mantenimiento del Trasvase «sin colores, siglas ni bandos, porque se trata de defender nuestra tierra y a nuestros vecinos, a los que se les quiere negar el agua que necesitan para vivir». Desde el Scrats, su presidente, Lucas Jiménez, adelanta que «no me cabe que nadie boicotee el acto», en referencia a la protesta a la que espera una «afluencia masiva». «Es un acto del Scrats al que hay ir por la gente y por los agricultores, no por ningún partido político», subraya el presidente de los regantes. Para él, «no es momento para cobardes», sino que «lo que hace falta es ponerse frente a los líderes de Madrid» porque «la situación es más delicada de lo que parece». Además del 'hachazo' al acueducto, lamenta Jiménez que «nos prometieron un río de inversiones para ofrecernos alterantivas y no ha llegado».

Sin embargo, Sonia Almela considera que «no podemos avalar un documento que habla de 'Alcaldes por el Trasvase Tajo-Segura' cuando no se ha hablado con ellos», según Almela. La incomodidad de los socialistas con ese manifiesto viene de afirmaciones que se recogen como «millones de ciudadanos hoy se sienten amenazados ante un nuevo ataque» o referencias al «recorte del Trasvase que el Gobierno de la nación nos quiere imponer sin consenso, diálogo, soluciones alternativas ni respaldo técnico».

Participación abierta a cuatro provincias

Desde el PSOE, mantienen que o hay un documento de consenso o no acudirán en bloque ese acto. Una inquietud que asegura que también les han compartido desde municipios en manos del PSOE del resto de provincias invitadas a sumarse a la protesta. En el caso concreto de la alcaldesa de Ceutí, explica que «me gustaría estar en ese acto, siempre y cuando la postura sea consensuada». Almela criticó lo que considera «una lucha poco productiva para la Región».

Mientras tanto, el presidente de esta Federación de Municipios, el popular Víctor Manuel López, considera que desde este organismo no pueden intervenir para determinar el contenido de ese manifiesto, que ha sido planteado por el Scrats, y que además supera incluso su ámbito de actuación, ya que, además de los 45 alcaldes y alcaldesas de la Región, se ha invitado a los de otras provincias, como Albacete, Alicante y Almería. El apoyo al manifiesto por parte del PP y de sus alcaldes está asegurado, según López.

Ese acto está previsto que se celebre en el Cuartel de Artillería de Murcia, tal y como informaron el pasado 19 de mayo tanto Lucas Jiménez como el alcalde de la capital, José Ballesta. Consistirá en una parte de bienvenida e introducción y, a continuación, intervendrán los alcaldes de las capitales de las tres provincias. Después se dará lectura a este manifiesto al que se va a invitar a que se sumen los regidores asistentes.

Antes de eso, ya el pasado martes 6 de mayo los regantes llevaron a cabo la primera protesta con una multitudinaria reunión en la Cámara de Comercio de Murcia, a la que asistieron los presidentes murciano y valenciano, Fernando López Miras y Carlos Mazón. A pesar de las críticas al Ejecutivo central, también se sumaron a la misma un nutrido grupo de alcaldes y alcaldesas socialistas, junto a diputados autonómicos y miembros de la Ejecutiva regional del PSRM-PSOE. «Para nosotros el Trasvase es irrenunciable», hace hincapié Almela, que recuerda que desde el PSOE trabajan además para sacar partido a otras formas de garantizar el suministro de agua en un escenario futuro donde haya menos disponibilidad. Para eso, dicen contar con la desalación, la depuración y la reutilización además del agua del Tajo-Segura. Precisamente la impulsora del programa de desaladoras del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la exministra y actual presidenta del partido, Cristina Narbona, visita estos días la Región.

«Ataque frontal del Gobierno a nuestros pueblos y ciudades»

El manifiesto propuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para esta concentración de Alcaldes por el Trasvase viene encabezado por las palabras 'Agua, consumo humano y empleo'. Arranca mostrando «nuestra más firme oposición a cualquier decisión que suponga el recorte de una sola de agua del Trasvase y ponga en riesgo el abastecimiento de agua a nuestros territorios, y con ello el presente y el futuro de millones de ciudadanos». Asegura el texto que no van a permitir «que se nos condene a la ruina, el desierto y la muerte».

Rechaza cualquier modificación «unilateral y teledirigida» de las normas que regulan el funcionamiento del acueducto y exigen al Gobierno y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico «la paralización inmediata de cualquier medida que suponga una reducción injustificada de los caudales trasvasables». Al recorte que supone el plan de cuenca del Tajo y el cambio de las reglas de explotación, suman «el anuncio inserto en el plan de cuenca del Segura de reducir hasta su mitad los aprovechamientos subterráneos».

De igual forma, entre sus reivindicaciones al Miteco incluyen la creación urgente de una Mesa Nacional del Agua «en la que se aborde un gran pacto de Estado para poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional».

Defiende el documento al que se pide que se adhieran los alcaldes y alcaldesas que «su funcionamiento ha permitido que 2,5 millones de habitantes tengan acceso regular y seguro al agua para consumo humano, agricultura e industria». Lo describen como «la única solución efectiva y asequible» para garantizar ese abastecimiento.

«Nadie nos ha regalado nada», ahonda el texto, que incide en que «se ha pagado hasta la última gota de agua». En concreto, señala que se ha abonado a las arcas del Estado para su distribución a las haciendas autonómicas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura un total de 578 millones de euros. A eso, los regantes añaden que tienen aún que seguir sufragando gastos de amortización y mantenimiento, que llegan a cerca de 12 millones de euros anuales.