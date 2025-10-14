La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Jumilla. Andrés Molina / AGM

La Abogacía del Estado presenta el recurso contra la prohibición de rezos musulmanes en Jumilla

Considera que contraviene el derecho a la libertad religiosa y la neutralidad confesional de la Administración pública

LA VERDAD

Murcia

Martes, 14 de octubre 2025, 23:04

Comenta

La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado el pasado 28 de julio en el Pleno del Consistorio de Jumilla, en el que se instaba a la modificación del reglamento sobre edificios deportivos para que se destinen «exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamientos» para impedir la celebración de festividades musulmanas en espacios como el campo de fútbol municipal, donde tradicionalmente se realizan los rezos del final del Ramadán y la Fiesta del Cordero.

El recurso, presentado este pasado lunes, solicita además la suspensión cautelar del acuerdo, al considerar que es contrario a la libertad religiosa amparada por la Constitución e infringe la neutralidad confesional de la Administración Pública. Además, recuerda que la comunidad musulmana de Jumilla «ha venido utilizando el pabellón deportivo municipal para la celebración de festividades religiosas desde hace décadas, siempre previa solicitud y el pago de tasas correspondiente, sin que haya existido problema de orden público alguno».

Esta medida llega después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera al requerimiento presentado por el Gobierno central en el mes de agosto para que anulase el acuerdo.

Por otra parte, el Gobierno central mostró su preocupación por la «deriva autoritaria» y reafirmó su compromiso en «instar la paralización y eventualmente recurrir cualquier medida de ayuntamientos y comunidades autónomas que limiten derechos fundamentales»

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  2. 2 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  10. 10 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Abogacía del Estado presenta el recurso contra la prohibición de rezos musulmanes en Jumilla

La Abogacía del Estado presenta el recurso contra la prohibición de rezos musulmanes en Jumilla