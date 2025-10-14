La Abogacía del Estado presenta el recurso contra la prohibición de rezos musulmanes en Jumilla Considera que contraviene el derecho a la libertad religiosa y la neutralidad confesional de la Administración pública

La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado el pasado 28 de julio en el Pleno del Consistorio de Jumilla, en el que se instaba a la modificación del reglamento sobre edificios deportivos para que se destinen «exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamientos» para impedir la celebración de festividades musulmanas en espacios como el campo de fútbol municipal, donde tradicionalmente se realizan los rezos del final del Ramadán y la Fiesta del Cordero.

El recurso, presentado este pasado lunes, solicita además la suspensión cautelar del acuerdo, al considerar que es contrario a la libertad religiosa amparada por la Constitución e infringe la neutralidad confesional de la Administración Pública. Además, recuerda que la comunidad musulmana de Jumilla «ha venido utilizando el pabellón deportivo municipal para la celebración de festividades religiosas desde hace décadas, siempre previa solicitud y el pago de tasas correspondiente, sin que haya existido problema de orden público alguno».

Esta medida llega después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera al requerimiento presentado por el Gobierno central en el mes de agosto para que anulase el acuerdo.

Por otra parte, el Gobierno central mostró su preocupación por la «deriva autoritaria» y reafirmó su compromiso en «instar la paralización y eventualmente recurrir cualquier medida de ayuntamientos y comunidades autónomas que limiten derechos fundamentales»

Temas

Jumilla