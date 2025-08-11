La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos hombres, camino de la mezquita de Jumilla, la pasada semana. A. Molina / AGM

Los musulmanes de Jumilla plantean una nueva mezquita para cerrar el conflicto

La comunidad islámica baraja negociar con el Ayuntamiento esta vieja demanda con la cesión o compra de una parcela municipal a las afueras

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:25

La búsqueda consensuada de un nuevo espacio en Jumilla para llevar a cabo dos rezos islámicos multitudinarios al año volverá a poner encima de la ... mesa una vieja petición de la comunidad musulmana local. El Ayuntamiento trata de apagar la polémica tras la decisión de prohibir las actividades religiosas en instalaciones deportivas municipales. Por ello, y tras el impacto social y mediático que causó esta decisión la semana pasada, el Gobierno del PP negociará ahora con los musulmanes qué espacios serían los adecuados para albergar a más de 2.000 personas en el final del Ramadán y la Fiesta del Cordero.

