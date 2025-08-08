Abascal celebra el veto en Jumilla y carga contra la religión musulmana: «Es una amenaza real» El líder de Vox relaciona esta confesión religiosa con el terrorismo yihadista y con el retroceso en derechos para para justificar la medida impulsada en el municipio del Altiplano por el PP a instancias de su partido

Lázaro Giménez Viernes, 8 de agosto 2025, 11:28 | Actualizado 11:34h.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, se despachó este viernes con una larga reflexión en la red social X sobre la medida adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla para limitar las prácticas religiosas, sociales y culturales ajenas al consistorio en instalaciones deportivas. Aunque el PP justifica que no es un cambio que «no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa», Abascal no ha ocultado la verdadera intención del punto de la moción aprobada, el único que se mantuvo redactado por su partido: «Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión...», escribe en esta red social. Su partido, a nivel regional, ya ha abierto la puerta a llevar iniciativas similares a otros municipios.

Al respecto de esta medida, que prosperó gracias a los votos del PP y en la que su partido se abstuvo, dice que «no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo». Considera también que se expande por Europa por culpa de populares y socialista, «que bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan esta ideología nociva para los derechos y las libertades de los europeos».

El líder de Vox no solo vincula a la religión musulmana con el retroceso en libertades («se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales, se violenta a los niños...»), sino que también la vincula con la delincuencia y el terrorismo: «El año pasado en España fueron detenidos 81 yihadistas. Este año vamos a batir ese récord. No es una casualidad».

«España no es Al Andalus», llega a escribir también, a continuación de lo cual subraya que su partido, con medidas como la que ha pretendido implantar en Jumilla, quiere «que España siga siendo España». Para Abascal, «es únicamente de sentido común» vetar «cualquier práctica incompatible con nuestras libertades y derechos fundamentales».

Más explícito ha sido Ignacio Garriga, el secretario de organización de Vox, que ha escrito: «El quiera celebrar la fiesta del Cordero en instalaciones municipales que le pida permiso y espacio al Rey de Marruecos».