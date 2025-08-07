La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Isabel Gadea, en una imagen de archivo. PSRM

PSRM: «El PP y Vox han convertido la Región de Murcia en un laboratorio de ultraderecha»

La portavoz Isabel Gadea asegura que, tras los sucesos en Torre Pacheco, «lejos de rectificar, siguen en la misma línea»

LA VERDAD

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:09

Las reacciones de los distintos partidos políticos al veto en Jumilla a las celebraciones musulmanas en espacios municipales no se han hecho esperar. Este jueves la portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Isabel Gadea, afirmó en un comunicado que «lamentablemente, el Partido Popular y Vox han convertido la Región de Murcia en un laboratorio de las políticas de ultraderecha».

La socialista recordó que «hace poco, en Torre Pacheco, vimos las peores consecuencias de los discursos de odio» y señaló que PP y Vox «lejos de rectificar, siguen en la misma línea». «Ahora, en Jumilla, vuelven a vulnerar los valores fundamentales de nuestra Constitución, alimentando el racismo y la xenofobia», aseguró Gadea.

El comunciado del PSRM finalizó con «un llamamiento a la responsabilidad» y alertando de que «la derecha y la ultraderecha están provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles».

