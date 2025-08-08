La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Decenas de musulmanes rezan para celebrar la Fiesta del Cordero, 'el Eid al Adha', en el parque de El Casino de Embajadores, a 28 de junio de 2023, en Madrid EP

Vox planteó en junio una ofensiva en todos los parlamentos para limitar los ritos musulmanes

El PP mostró su rechazo en la iniciativa que se debatió en el Congreso porque «genera división» y cargó contra los de Abascal por situarse en «el lado del muro de Sánchez: el de la exclusión»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:30

Vox ha situado el caso de Jumilla como un nuevo punto de inflexión en su particular cruzada contra la «islamización» de España. El partido de ... Santiago Abascal consiguió el miércoles que se prohíban por primera vez las celebraciones musulmanas en dependencias de titularidad pública como se han estado celebrando hasta ahora. Una exigencia que los voxistas pusieron encima de la mesa a cambio del apoyo de su concejal para sacar adelante los Presupuestos municipales y que están dispuestos a llevar a otras comunidades donde su apoyo al PP también puede ser clave.

