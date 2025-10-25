La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Toyota Safety Sense

EFQ

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:43

Comenta

El Toyota C-HR+ Electric incorpora la tecnología más avanzada para ofrecer una experiencia de conducción más conectada y envolvente.

En materia de seguridad, el modelo incorpora el innovador sistema de Asistencia de Salida Segura, que alerta mediante una luz roja en los tiradores de puerta interiores si detecta vehículos o ciclistas que se aproximan desde atrás al abrir las puertas. De serie equipa el amplio conjunto de asistentes a la conducción Toyota Safety Sense, con funciones como el Detector de Ángulo Muerto, el Ajuste Dinámico de Luces de Carretera y los Sensores de Aparcamiento con Frenado Automático. En el acabado Spirit, se añaden sistemas avanzados como la Alerta de Tráfico Delantero Cruzado, el Asistente de Cambio de Carril y la Cámara de Visión 360º, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  2. 2 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  3. 3

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7 Una sanción arrebata el bronce a Aldeguer en el Gran Premio de Malasia
  8. 8

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  9. 9

    Aseos «sin consumición mínima» en las barras de las fiestas navideñas en Murcia
  10. 10

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Toyota Safety Sense