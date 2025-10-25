EFQ Sábado, 25 de octubre 2025, 14:43 Comenta Compartir

El Toyota C-HR+ Electric incorpora la tecnología más avanzada para ofrecer una experiencia de conducción más conectada y envolvente.

En materia de seguridad, el modelo incorpora el innovador sistema de Asistencia de Salida Segura, que alerta mediante una luz roja en los tiradores de puerta interiores si detecta vehículos o ciclistas que se aproximan desde atrás al abrir las puertas. De serie equipa el amplio conjunto de asistentes a la conducción Toyota Safety Sense, con funciones como el Detector de Ángulo Muerto, el Ajuste Dinámico de Luces de Carretera y los Sensores de Aparcamiento con Frenado Automático. En el acabado Spirit, se añaden sistemas avanzados como la Alerta de Tráfico Delantero Cruzado, el Asistente de Cambio de Carril y la Cámara de Visión 360º, entre otros.