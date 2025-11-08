Nuevas Toyota Proace VAN y Proace City Mayor seguridad y confort con sistemas como detección de fatiga por cámara y cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas

EFQ Murcia Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

La familia Toyota Proace VAN y Proace City VAN se actualiza con las versiones de 2026 reforzando su competitividad ofreciendo valores máximos de carga y de longitud entre los mejores de su categoría. Para esta nueva gama, Toyota Proace VAN y Toyota Proace City VAN llegan con la novedad de un nuevo acabado, con más confort complementando sus capacidades de transporte y con altos niveles de seguridad y funcionalidad, estando disponibles en sus versiones diésel y eléctrica.

Toyota Proace VAN y Proace City VAN 2026 crece en número de acabados con un tercero, el GX Plus, que se añade a los dos anteriores &mdashGX y VX&mdash. De este modo, GX Plus incluye pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad Apple CarPlay&trade y Android Auto&trade, y en el caso de Toyota Proace, además, equipa un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas.

Además, el acabado VX, el tope de la gama, ahora se completa con la cámara de visión trasera, reforzando así la seguridad en entornos urbanos y a la hora de realizar maniobras de aparcamiento.

En Toyota Proace VAN se incorpora en esta nueva gama el sistema de detección de fatiga por cámara, que monitoriza el estado del conductor para prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.

Por su parte, en Toyota Proace City VAN se ofrece la posibilidad de configurarse tanto en dos como tres plazas con sistema Smart Cargo, aumentando la flexibilidad y capacidad de carga sin renunciar al confort.

Toyota España ha consolidado su liderazgo en la gama Toyota Professional Electric, situándose en el primer puesto de matriculaciones durante el primer semestre de 2025. Este éxito se debe a una estrategia sólida enfocada en ofrecer soluciones competitivas para el cliente profesional como son los precios y cuotas equivalentes entre versiones eléctricas y diésel, un servicio posventa especializado con 29 Toyota Professional Centres en toda España y paquetes de mantenimiento subvencionados al 100% para los modelos eléctricos.

Toyota Professional Electric consolida las bases de una movilidad eléctrica accesible y centrada en las personas, con la intención de la compañía de avanzar decididamente hacia un futuro de cero emisiones para el vehículo comercial.