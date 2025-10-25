Una nueva era para los amantes del volante Hyundai IONIQ 9 y la IA hacen que la movilidad sea más sencilla y segura

EFQ Sábado, 25 de octubre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Con el lanzamiento de IONIQ 9, Hyundai establece un nuevo hito en materia de inteligencia artificial en un vehículo de producción. Como SUV eléctrico insignia de la marca, el IONIQ 9 muestra cómo las tecnologías inteligentes pueden no sólo mejorar la experiencia de conducción, sino también transformar la forma en que los conductores y pasajeros interactúan con su coche en el día a día. Desde el control por voz con inteligencia artificial generativa hasta los sistemas predictivos y las actualizaciones por aire, IONIQ 9 encarna el futuro de la movilidad con inteligencia artificial.

En el corazón del nuevo ecosistema digital de Hyundai se encuentra el Hyundai AI Assistant, un sistema controlado por voz que lleva la IA generativa al habitáculo. Diseñado para conversaciones naturales y conscientes del contexto, entiende preguntas complejas y responde con respuestas claras y pertinentes.

Los conductores pueden activar el asistente con «Hey Hyundai» o mediante un botón en el volante. A diferencia de los controles tradicionales basados en comandos, el Asistente de IA de Hyundai aprovecha múltiples módulos inteligentes -incluido un motor de IA generativa- para ayudar a los conductores con una asistencia fluida y en tiempo real.

El avanzado sistema responde a preguntas abiertas como «¿Puede recomendarnos un restaurante familiar cercano?», al tiempo que proporciona orientación para el viaje basada en el tráfico en directo y en las preferencias personales. Además de la interacción por voz, el asistente controla funciones del coche como la climatización y la reproducción multimedia mediante el habla natural, eliminando la necesidad de órdenes rígidas. Su capacidad para comprender consultas complejas y entablar un diálogo de seguimiento garantiza una interacción intuitiva y eficaz a lo largo de todo el viaje.

En su lanzamiento, el Asistente de Inteligencia Artificial de Hyundai es compatible con seis idiomas: alemán, inglés británico, español, francés, italiano y neerlandés. La frase de despertador «Hey Hyundai» está disponible en alemán y en inglés británico.

Pero no sólo la IA hace que conducir el IONIQ 9 sea más cómodo. El SUV totalmente eléctrico también cuenta con otros sistemas inteligentes que optimizan el rendimiento de la conducción en tiempo real.

Los sistemas inteligentes también mejoran las funciones de asistencia al conductor haciéndolas más sensibles y conscientes del contexto. Por ejemplo, Remote Smart Parking Assist 2 utiliza datos de cámaras y sensores con rutinas automatizadas para aparcar el coche, incluso cuando el conductor está fuera. Ideal para espacios urbanos reducidos y para el día a día.

A medida que Hyundai sigue ampliando sus capacidades digitales, la IA está llamada a desempeñar un papel central en la configuración de la próxima generación de tecnologías de movilidad de la empresa. En enero de 2025, Hyundai Motor Group anunció una asociación estratégica con NVIDIA para impulsar la innovación en IA en todo su ecosistema de movilidad. La colaboración aprovecha las plataformas de IA y computación acelerada de NVIDIA para dar soporte a vehículos definidos por software, robótica y fabricación inteligente.

Las tecnologías clave incluyen sistemas gemelos digitales que crean modelos virtuales del vehículo para simular y mejorar el rendimiento en tiempo real, junto con simulaciones avanzadas para probar diferentes situaciones de conducción, y plataformas de IA adaptables que procesan datos en directo y ayudan al coche a responder de forma más inteligente a las condiciones cambiantes de la carretera. Esta base permite a Hyundai ofrecer experiencias de movilidad más inteligentes, conectadas y automatizadas en futuras generaciones de productos y servicios.