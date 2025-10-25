Se despide un grande de Volkswagen

EFQ Sábado, 25 de octubre 2025, 14:40 Comenta Compartir

La producción del modelo Touareg con motor de combustión finalizará en 2026. Para conmemorar esta ocasión, Volkswagen lanza el 'Touareg Final Edition'. El modelo de edición especial se puede encargar hasta finales de marzo de 2026 a un precio a partir de 75.025 euros. Este SUV de lujo lleva fascinando desde 2002 por su carácter seguro, su excelente confort y sus características de alta tecnología. Volkswagen entró en el segmento premium por primera vez hace 23 años con el Touareg y la berlina Phaeton.

La nueva edición especial se caracteriza por elementos de diseño exclusivos tanto en el interior como en el exterior. Todas las líneas de equipamiento cuentan con la llamativa inscripción 'Final Edition' grabada con láser en los marcos de las ventanas de las puertas traseras y también en relieve en el cuero de la palanca de cambios. La iluminación ambiental multicolor viene de serie en la línea de equipamiento Elegance y superiores; la inscripción también aparece en el revestimiento iluminado del salpicadero y en las molduras iluminadas de los umbrales de las puertas.

Con su primer vehículo todoterreno, Volkswagen entró en un nuevo segmento de vehículos en 2002 y, al mismo tiempo, elevó la marca a un nivel superior. Con sus dimensiones, equipamiento y tecnologías, el Touareg se consolidó rápidamente en el segmento de lujo. A pesar de su tamaño, siempre ha destacado por su diseño atemporal y discreto. Su interior ha sido elegante en todas las generaciones, con altos estándares de calidad y comodidad, así como muchas características técnicas nuevas. Estas innovaciones también lo han convertido en el buque insignia de la cartera de Volkswagen hasta la actualidad. Muchas de las características del Touareg también estuvieron disponibles posteriormente en el segmento de los coches pequeños, lo que hizo que la tecnología de la clase de lujo fuera accesible para todos.

Aunque Europa, y Alemania en particular, representan un importante mercado de ventas, el Touareg está ahora disponible en 39 países. Hasta la fecha se han vendido más de 1,2 millones de unidades, una cifra impresionante en el segmento C de los SUV.