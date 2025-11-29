Actualizados de por vida Las novedades de hardware y software permiten a los modelos A5, Q5, A6, A6 e-tron y Q6 e-tron mantenerse al día de cualquier avance

EFQ Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Los modelos Audi basados en la plataforma premium eléctrica (PPE) y la plataforma premium de combustión (PPC) recibirán una actualización integral de hardware y software en sus versiones para 2026. Las novedades implementadas mejorarán la experiencia de conducción, que será más emocionante, eficiente e intuitiva.

Se introducirán muchas novedades que harán que la experiencia de conducción sea aún más emocionante, intuitiva y eficiente, tanto en términos de hardware, como los nuevos faros, como de software, en forma de nuevas funciones de asistencia al conductor y entretenimiento.

Con el nuevo modo de conducción 'dynamic plus' los conductores del Audi S5 y el S6 e-tron pueden disfrutar de una experiencia al volante especialmente intensa, si así lo desean. Este perfil está diseñado específicamente para ofrecer una dinámica de conducción con mayor protagonismo del eje trasero y un manejo marcadamente deportivo. En el Audi S5 (PPC) esto es posible gracias a la distribución activa del par entre las ruedas del eje trasero a través del diferencial deportivo quattro de serie; en el Audi S6 e-tron (PPE) gracias al sistema de tracción total eléctrica quattro, ambos en combinación con el sistema de vectorización del par de frenado. Al mismo tiempo el control electrónico de estabilidad (ESC) activa automáticamente el modo deportivo, lo que permite un sobreviraje controlado.

Al activar el modo dynamic plus también cambia automáticamente la visualización en la instrumentación y en el head-up display. En el modelo de combustión se muestra un cuentarrevoluciones central con luz de cambio e indicador de marcha, mientras que en el modelo eléctrico aparece un medidor de potencia. Además, también estará disponible el asistente Audi drive select assistant. Cuando se activa, esta función ajusta automáticamente el modo de conducción para adaptarse al estilo individual del conductor y a la situación de conducción.

Audi también aumenta la eficiencia de los modelos eléctricos basados en la plataforma PPE y mejora la frenada regenerativa: ahora, los vehículos pueden desacelerar hasta detenerse sin pasar a activar los frenos de fricción convencionales. Esto hace que la parada sea especialmente suave y aún más cómoda. La energía cinética adicional recuperada se utiliza para la regeneración de energía, lo que mejora la eficiencia y la autonomía.