La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una chica restriega su décimo por el lomo del gato negro que decora la administración murciana del mismo nombre. Nacho García

Qué supersticiones utilizan las personas que participan en la Lotería de Navidad

Algunas personas realizan estos ritos para aumentar sus posibilidades

F. J.

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:07

Ya queda menos para que la Lotería de Navidad vuelva a repartir ilusiones. La cara de felicidad de las personas, el descorche de las botellas de champagne y los saltos de emoción son imágenes habituales entre los agraciados con algún premio de este acontecimiento navideño, sobre todo los que celebran el premio Gordo. Desde el buscador de LA VERDAD puedes comprobar si alguno de tus décimos tiene premio.

Siempre será un día especial. Miles de personas apuestan a que esta vez sí rascaran algo de los millones de euros que Loterías y Apuestas del Estado pone en juego. Es habitual las conversaciones ensoñadoras de qué harías si te tocase el Gordo. Las respuestas más habituales son la de adquirir una casa o un coche para los que no tienen ninguna carga económica. Otros, la utilizarían para ir tapando agujeros como la hipoteca o hacer el viaje de sus sueños. Por último, algunos optan por guardarlo para cuando vayan surgiendo imprevistos y tener ese colchón de dinero.

Soñar está permitido. Pero la realidad es que la probabilidad de que te toque El Gordo de la Lotería de Navidad es de una entre 100.000, es decir, un 0,001%. Es más fácil nacer pelirrojo o con un dedo de más, ser futbolista profesional, tener un accidente de avión o parir gemelos son situaciones más probables que celebrar el premio más grande del sorteo navideño. Pero la fe nunca se pierde. La ilusión este día es mayor y siempre se tiene la esperanza de que por fin será este el año.

El Gordo son 400.000 euros. Pero Hacienda se tiene que llevar su pellizco. La administración pública deja exenta de impuestos los primeros 40.000 euros para después aplicar un 20% al resto. Es decir, en total, un ganador agraciado con el Gordo se embolsa 328.000 euros. En esta medida también entran el segundo y el tercer premio. Sin embargo, los cuartos y los quintos premios no tienen que tributar en Hacienda al no llegar al importe mínimo.

Estas son algunas de las supersticiones

Muchas personas creen que haciendo una serie de ritos o costumbres aumentarán sus posibilidades de ganar. Las más comunes son restregar los décimos por la chepa de un jorobado o la barriga de una embarazada. Incluso, la figura del gato negro, siempre encasillada en el lugar de la mala fortuna, para las lotería tiene un sentido totalmente contrario y muchos optan por pasar el boleto por el lomo de este animal.

Otras costumbres menos sonadas es quemar los décimos de años anteriores mientras se repite tres veces que tus cenizas vuelvan a mí en forma de premio o hacer la cola a un lado de la puerta de la administración dependiendo del día. Cuando es impar a la izquierda y el par a la derecha.

Además de estos ritos, también nos encontramos con los fieles que juegan el mismo número todos los años. También, los que buscan un número en específico como la fecha del nacimiento de sus hijos o la de su aniversario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  3. 3 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  6. 6 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  7. 7

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  8. 8 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  9. 9

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  10. 10

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Qué supersticiones utilizan las personas que participan en la Lotería de Navidad

Qué supersticiones utilizan las personas que participan en la Lotería de Navidad