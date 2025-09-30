Qué supersticiones utilizan las personas que participan en la Lotería de Navidad

F. J. Martes, 30 de septiembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Ya queda menos para que la Lotería de Navidad vuelva a repartir ilusiones. La cara de felicidad de las personas, el descorche de las botellas de champagne y los saltos de emoción son imágenes habituales entre los agraciados con algún premio de este acontecimiento navideño, sobre todo los que celebran el premio Gordo. Desde el buscador de LA VERDAD puedes comprobar si alguno de tus décimos tiene premio.

Siempre será un día especial. Miles de personas apuestan a que esta vez sí rascaran algo de los millones de euros que Loterías y Apuestas del Estado pone en juego. Es habitual las conversaciones ensoñadoras de qué harías si te tocase el Gordo. Las respuestas más habituales son la de adquirir una casa o un coche para los que no tienen ninguna carga económica. Otros, la utilizarían para ir tapando agujeros como la hipoteca o hacer el viaje de sus sueños. Por último, algunos optan por guardarlo para cuando vayan surgiendo imprevistos y tener ese colchón de dinero.

Soñar está permitido. Pero la realidad es que la probabilidad de que te toque El Gordo de la Lotería de Navidad es de una entre 100.000, es decir, un 0,001%. Es más fácil nacer pelirrojo o con un dedo de más, ser futbolista profesional, tener un accidente de avión o parir gemelos son situaciones más probables que celebrar el premio más grande del sorteo navideño. Pero la fe nunca se pierde. La ilusión este día es mayor y siempre se tiene la esperanza de que por fin será este el año.

El Gordo son 400.000 euros. Pero Hacienda se tiene que llevar su pellizco. La administración pública deja exenta de impuestos los primeros 40.000 euros para después aplicar un 20% al resto. Es decir, en total, un ganador agraciado con el Gordo se embolsa 328.000 euros. En esta medida también entran el segundo y el tercer premio. Sin embargo, los cuartos y los quintos premios no tienen que tributar en Hacienda al no llegar al importe mínimo.

Estas son algunas de las supersticiones

Muchas personas creen que haciendo una serie de ritos o costumbres aumentarán sus posibilidades de ganar. Las más comunes son restregar los décimos por la chepa de un jorobado o la barriga de una embarazada. Incluso, la figura del gato negro, siempre encasillada en el lugar de la mala fortuna, para las lotería tiene un sentido totalmente contrario y muchos optan por pasar el boleto por el lomo de este animal.

Otras costumbres menos sonadas es quemar los décimos de años anteriores mientras se repite tres veces que tus cenizas vuelvan a mí en forma de premio o hacer la cola a un lado de la puerta de la administración dependiendo del día. Cuando es impar a la izquierda y el par a la derecha.

Además de estos ritos, también nos encontramos con los fieles que juegan el mismo número todos los años. También, los que buscan un número en específico como la fecha del nacimiento de sus hijos o la de su aniversario.