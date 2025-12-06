Estas son las ciudades en las que más veces ha caído El Gordo

M. I. / E.P. Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:40 Comenta Compartir

La Lotería de Navidad tiene mucho de estadística, probabilidad y suerte, pero también otro tanto de superstición para muchos de los que cada año buscan un número concreto para el sorteo o siguen distintas tradiciones con el fin de atraer la buena fortuna.

Uno de los puntos que más interés suscita entre quienes siguen ciertas tradiciones de cara a la Lotería de Navidad es conocer en qué ciudades e incluso administraciones ha caído más veces El Gordo para adquirir al menos uno de sus boletos en estos puntos, bien sea viajando hasta esos lugares o bien comprando los décimos por la página web de alguna administración del lugar.

Para sorpresa de nadie, ya que es la ciudad en la que más lotería se adquiere por la suma de los ciudadanos así como los turistas que acuden y aprovechan para llevarse un décimo, Madrid es la urbe en la que más veces ha caído El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos.

Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el 'Gordo' ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023. Hasta entonces, el primer premio había ido a parar a la capital ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la segunda ciudad de España en esta clasificación es Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 44 'Gordos' desde el año 1817. En la capital catalana también cayó el premio en 2022 y 2023.

A estas dos grandes ciudades les siguen en materia de fortuna Sevilla, con 19, Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13). Asimismo, otras ciudades españolas han sido agraciadas con el 'Gordo' en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del sorteo. Es el caso de Málaga, donde ha recaído el primer premio en doce ocasiones; Granada, en once; Alicante, en diez; Santander y A Coruña, en nueve ocasiones.

Por su parte, San Sebastián y Gijón han sido premiadas en ocho ocasiones; Palma y Manises (Valencia), en siete; Lugo, Murcia, Pamplona y Valladolid, en seis; Albacete, Badajoz, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Pedro del Pinatar, Vigo, Salamanca, Granadilla de Abona (Tenerife), en cinco; Benidorm, Almería, Castellón de la Plana, O Porriño (Pontevedra), Teruel, Córdoba, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid), Burgos, Logroño y Telde (Las Palmas), en cuatro.

El primer premio ha caído tres veces en Santiago de Compostela; Elche y Torrevieja (Alicante); Roquetas de Mar (Almería); Jerez de la Frontera (Cádiz); Ayamonte (Huelva); San Bartolomé de Tirajana, Antigua, Arrecife y Arucas (Las Palmas); Ronda (Málaga).

Casas Ibáñez (Albacete), Sabadell (Barcelona), Cáceres, Algeciras (Cádiz), Ciudad Real, Carballo (A Coruña), Almuñécar (Granada), Huesca, Boñar (León), Palencia; Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Alzira y Alaquàs (Valencia); Segovia, Zamora y Soria han recibido la visita del Gordo tres veces.

Por su parte, en dos ocasiones, 'El Gordo' se repartió en Vitoria (Álava); San Vicent del Raspeig, Jávea y Santa Pola (Alicante); El Ejido y Vícar (Almería); Avilés y Nava (Asturias); Can Picafort y S'Arenal (Baleares); Granollers, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Quirze del Vallés (Barcelona); Coria, Plasencia y Trujillo (Cáceres); Cuenca y Belmonte (Cuenca); Baeza, Linares, Úbeda y Villacarrillo (Jaén); León; Lleida; Vilalba (Lugo); Zarautz (Guipúzcoa); Figueres (Girona), Huelva.

También ha caído el primer premio dos veces en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe, Alcorcón, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Las Rozas, Leganés, Parla, San Lorenzo de El Escorial y San Sebastián de los Reyes (Madrid); Alora, Marbella, y Torremolinos (Málaga); Alcantarilla, Cartagena, Mazarrón y Yecla; Cordovilla (Navarra); Orense; Pontevedra y Poio (Pontevedra); Gáldar, Morro Jable, San Francisco de Paula, Santa Lucía de Tirajana, Teror, Yaiza (Las Palmas); Los Realejos (Tenerife); Almazán (Soria); Reus (Tarragona); Talavera de la Reina (Toledo); Alfara del Patriarca, Gandia, Paiporta y Xàtiva (Valencia); Arrollo de la Encomienda (Valladolid); Derio (Vizcaya); Hinojosa del Duque y Puente Genil (Córdoba).

De ciudades capital de provincia, ha caído una sola vez en Girona, Toledo y Jaén (2023), y en Guadalajara (1970). A las ciudades capitalinas de Ávila y Tarragona nunca ha llegado el primer premio, aunque sí a localidades de menor tamaño de sus provincias, como Altafulla, Reus o Tortosa, en la catalana; y El Barraco o Poyales del Hoyo en la abulense. La ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.

Temas

Lotería de Navidad