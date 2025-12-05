«Esperamos la traca final de las compras de lotería para el puente de diciembre»

Rebeca Martínez Herrera Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Aún queda más de un mes para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad, pero la ilusión que despierta la cita con la suerte más esperada del año hace que millones de personas tengan ya en su poder décimos de lotería, alimentando la gran esperanza de que los cinco dígitos de alguno de sus boletos coincidan con el premio Gordo, dotado con 400.000 euros, que alegrará la Pascua a quienes se alíen este año con la fortuna.

A pesar de que la probabilidad de resultar agraciado con el primer premio es ínfima (concretamente, de uno entre 100.000, que son los números que habrá en juego), la ilusión es lo que último que se pierde y, según la estimación que manejan a día de hoy en Loterías y Apuestas del Estado, cada habitante de la Región de Murcia gastará una media de 73,24 euros en tentar a la suerte, frente a los 71,41 del año pasado. En el conjunto de España, el presupuesto también es superior al de 2024, situándose en 76,08 euros, mientras en la temporada anterior fue de 73,84 euros.

'Pescao' vendido en verano

En la puerta de la emblemática y concurrida administración número 11 de Murcia, conocida como El Gato Negro se palpa que la recta final de ventas para el Sorteo Extraordinario de Navidad está a la vuelta de la esquina. La gerente de El Gato Negro, María Teresa Serrano Meseguer, asegura que «la campaña del Sorteo Extraordinario de Navidad va muy bien. En este sentido, destaca que «esperamos la traca final para el puente de diciembre, aunque nosotros ya tenemos el 'pescao' vendido desde el verano», refiriéndose al grueso de las adquisiciones de números de la suerte que protagonizan asociaciones, empresas, grupos de amigos, parroquias, clubes de fútbol y cofradías, entre otros colectivos, cuando se ponen en la calle los décimos para el sorteo más esperado del año en el mes de julio. «En verano se llevan lo gordo», remarca María Teresa.

Sobre la adquisición de décimos por parte de particulares, esta lotera con 45 años de experiencia resalta que «hay alegría, lo que no hay es dinero; se comparte mucho». A la espera a lo que su madre (que todos conocían en la calle Trapería como 'la Presenta') llamaba «el remate de la feria», las previsiones son positivas. «A mucha gente le gusta llevarse números de los que se quedan hasta el último día».

Fechas especiales y sueños

Respecto a las peticiones más habituales de quienes buscan la suerte, Serrano cuenta que, a las fechas especiales se suman números que aparecen en sueños y que algunos supuestos adivinos prevén. «Todos los años sale alguno, pero ninguno acierta nunca», apunta sobre aquellos que dicen tener el poder de ver el futuro. Además, la lotera explica que hay quienes se dejan llevar y compran el número que más les llame la atención de los expuestos en ventanilla. «Hay de todo», recalca sobre los deseos de sus clientes. En lo que todos coinciden es en pasar el décimo por El Gato de la Suerte, la mascota que corona la popular administración del centro de la capital fundada en 1973, donde el chorreo de turistas es constante. «Vendemos mucho a los visitantes que vienen en excursiones del Inserso».

«Colas bastante graciosas»

En administraciones de lotería más jóvenes, pero que también tienen mucha afluencia, como es el caso de El Perolo, que echó a andar hace ocho años en San Pedro del Pinatar, también hay estos días «colas bastante graciosas», según sostiene Miguel Ángel Zapata, fundador de este establecimiento donde la clave del éxito radica en «aplicar la fórmula de la ilusión y ofrecer un valor añadido» con llamativas campañas y atractivos productos con los que consiguen dar una vuelta de tuerca al décimo de toda la vida. «Estamos vendiendo más que el año pasado; las compras en ventanilla y en la web se han disparado en la última semana».

Al ser preguntados sobre la reciente propuesta de algunos loteros de subir el décimo de 20 a 25 euros, Serrano y Zapata están de acuerdo en que no sería una medida acertada, ya que «la gente se gastaría lo mismo porque suelen tener un presupuesto» para que la búsqueda de la suerte no se convierta en un problema para los bolsillos. Para ambos, la solución a este «problema de raíz» pasa por subir el porcentaje del 4 por ciento que se llevan las administraciones. «Nosotros somos solo recaudadores del Estado y si sube el precio del décimo sin que lo haga este porcentaje, no arreglaríamos nada».