La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El arce era toda una referencia cultural dentro de Gran Bretaña. AFP

El sicomoro de Robin Hood

Parque de Northumberland ·

Los vándalos que talaron el árbol más famoso de Gran Bretaña han sido condenados a cuatro años de cárcel

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:25

Nunca han sido buenos tiempos para los árboles. Los bosques primigenios han sido ancestrales víctimas del hombre, ávido de tierras de cultivo. La roturación sistemática ... comenzó hace 12.000 años, en el Neolítico, y no ha cesado hasta el momento presente, a pesar de la creciente conciencia medioambiental. Al parecer, la ética se pliega ante requerimientos perentorios y bien remunerados como la demanda de amplias superficies para la explotación del aceite de palma, por ejemplo. Entonces, el medio natural se puede devastar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  4. 4 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  5. 5 ONCE Cupón Extra de Verano: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 15 de agosto de 2025
  6. 6

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  7. 7 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  8. 8 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  9. 9

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  10. 10 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El sicomoro de Robin Hood

El sicomoro de Robin Hood