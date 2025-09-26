La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un memorando firmado sobre la implementación de la pena de muerte en Washington DC. Reuters

Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos que no se produzcan en EE UU

Es la medida más severa del magnate republicano desde la imposición de aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales en el mundo

T. Nieva

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:35

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recuperado su guerra comercial global con el anuncio de nuevos aranceles de hasta el 100% a los ... medicamentos, así como tasas a los camiones de carga pesada y accesorios para remodelar el hogar y muebles.

