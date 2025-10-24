Gran acogida del Motor Fest Ocasión en Torrevieja

Más de 250 modelos, entre turismos y vehículos ligeros, se exhiben con descuentos de hasta 12.000 euros.

El Motor Fest Ocasión ha llegado a Torrevieja, impulsado en esta primera edición por los concesionarios Škoda Skomovil y Gougo, de Grupo Huertas. La feria se celebra desde el día 23 hasta este sábado 25 en la avenida de las Cortes Valencianas, con una de las mayores exposiciones de vehículo de ocasión de la zona.

Más de 250 modelos, entre turismos y vehículos ligeros, se exhiben con descuentos de hasta 12.000 euros, regalo seguro por la compra y el sorteo de un iPhone 17 Pro Max entre los compradores.

La cita ofrece además un completo programa de entretenimiento con música, servicio de catering y actividades infantiles, pensado para disfrutar en familia.

Este 25 de octubre es el último día para visitar la feria, que permanece abierta de 9.30 a 19.00 horas ininterrumpidamente. Una jornada que brinda la oportunidad de conocer de cerca la amplia oferta y las condiciones especiales que Motor Fest Ocasión ha preparado para esta primera edición.

Con esta iniciativa, estos concesionarios de Grupo Huertas refuerzan su compromiso con la calidad, la atención personalizada y la confianza de los clientes, acercando el vehículo de ocasión con garantías a todos los públicos.

