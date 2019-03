Risto Mejide confiesa cómo le despidieron de OT: «No hace falta que vuelvas» Instagram El presentador se sinceró durante la entrevista a Itziar Castro, que fue despedida durante la última edición del concurso LA VERDAD Lunes, 18 marzo 2019, 11:51

El paso de Risto Mejide por Operación Triunfo como miembro del jurado hace una década no dejó indiferente a nadie, ni a los espectadores, ni a los concursantes y tampoco al presentador de aquella edición, Jesús Vázquez. El publicista protagonizó momentos cuanto menos polémicos, valoró con crudeza a los participantes del talent show y se convirtió en un personaje muy odiado por la audiencia. Fue entonces cuando el programa decidió prescindir de él.

Acostumbrado a lograr que sus invitados se confiesen en el plató de 'Chester', ayer Risto cambió su rol para revelar las circunstancias que rodearon su despido de Operación Triunfo 2009. El presentador aprovechó la visita de Itziar Castro, profesora de interpretación de la academia de cuyos servicios prescindieron en mitad de la edición de este año. «Me despidieron por teléfono y también lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quien me había contratado. Lo hicieron el mismo día de la gala. Yo estaba preparándome para irme a plató y me llamaron y me dijeron: 'No hace falta que vuelvas'», relató.

El presentador aprovechó para recalcar que, tras su marcha, los datos de audiencia del programa se hundieron. Puede que tuviera razón ya que, a excepción de las dos últimas ediciones, Operación Triunfo solo volvió a emitirse en 2011 con menos éxito de los concursantes y también de audiencia. No obstante, Risto aclaró: «No, no, pasaron muchas cosas. No fue por mí...».