Natalia Lacunza: «Mi objetivo es dedicarme a la música toda la vida y ser feliz» La cantante Natalia Lacunza. / PROMO La tercera finalista de 'Operación Triunfo 2018' repasa sus primeros meses fuera de la academia y su planes de futuro. FERNANDO PERALS Murcia Sábado, 16 marzo 2019, 00:58

Natalia Lacunza, la tercera clasificada de 'Operación Triunfo 2018', estará este sábado en El Corte Inglés del Centro Comercial Myrtea firmando discos recopilatorios de 'OT' de 11:00 a 13:00 horas. La navarra, que partía como favorita para proclamarse vencedora en la última edición del programa, del que reconoce que es una experiencia de convivencia más que un concurso. Emocionada por todo lo que le rodea y por lo que le espera, Natalia trabaja sin descanso para buscar su esencia musical que le permita lograr su objetivo: dedicarse a la música toda su vida.

- ¿Qué ha aprendido en 'Operación Triunfo'? ¿Qué le ha enseñado la academia?

- En la academia aprendes a resistir y a trabajar bajo presión y bajo cualquier situación. Tienes que trabajar todos los días sin apenas descanso. Curtes tu resistencia mental, física y psicológica. Ha sido una experiencia increíble de la que me llevo muchas cosas y mucha gente. Todo lo que saco de 'Operación Triunfo 2018' me hace tener nuevos retos y aspiraciones para el futuro.

- Todo el mundo la veía como favorita para ganar la última edición del programa. ¿Fue una decepción no ser la vencedora? ¿Qué sensaciones le dejó el tercer puesto?

- Cuando me preguntan por las posiciones en el programa siempre digo lo mismo. Ahí dentro es lo último en lo que piensas. Cuando llevas unos días no sientes que sea un concurso, sino una experiencia de convivencia que debes aprovechar al máximo. El hecho de quedar primero, tercero o último no importa. La vida real está fuera y ahí es donde está lo importante. Da igual la posición en la que quedes.

- ¿Qué cree que debe hacer una persona tras salir de la academia para llegar a convertirse en una figura importante en la música? ¿Cuáles son los pasos a seguir?

- No creo que haya ninguna fórmula cuando sales del programa. Cada artista y cada persona es distinta y tiene aspiraciones diferentes. Yo, ahora mismo, acabo de salir y no sé nada aún. Debes centrarte en lo que quieres y en lo que no quieres. Tienes que dirigir tus esfuerzos a donde quieres llegar y que nada ni nadie te distraiga de tus objetivos.

- ¿En qué esta inmersa ahora? ¿Cuándo podrán sus fans disfrutar de sus primeros temas?

- Ahora mismo estoy trabajando mucho día a día. Estoy componiendo, creando material nuevo y descubriendo lo que realmente me gusta. Voy probando con distinta gente y averiguando cuál es la mejor manera de trabajar. Quiero descubrir la esencia musical que llevo dentro y, cuanto más pruebo, más aprendo. Trabajo sin prisa pero sin pausa. Pronto habrá algo para los fans.

- ¿Con qué artistas le gustaría colaborar llegado el momento?

- Primero necesito saber que mi producto es sólido y encontrar mi esencia. Tengo que poner las piezas correctas en su lugar y sentirme dueña de lo que yo haga. Antes de nada necesito saber que voy a estar a la altura y luego todo lo demás. Claro que me gustaría colaborar con muchos cantantes, no podría decirte uno, pero ya llegará el momento.

- ¿Cómo valora la elección de Miki para representar a España en Eurovisión? ¿Le hubiera gustado ser usted la elegida?

- A cualquier compañero le hubiera gustado representar a España en Eurovisión. Es una experiencia única y lo hubiera hecho encantada. La elección de Miki me parece muy buena. Es la persona que más unida está a su canción ('La Venda'). Le representa muchísimo y es su estilo. Es una gran alegría que sea el elegido.

- ¿Cómo está yendo la gira por España junto al resto de sus compañeros del programa? ¿Cuándo se os podrá ver por Murcia?

- Hicimos el primer concierto el ocho de febrero en el WiZink Center de Madrid y fue increíble. El tres de mayo tenemos el segundo en Pamplona, mi ciudad, y tengo muchas ganas. Los compañeros, tras pasar tanto tiempo juntos en la academia, cuando nos separamos no sabemos dónde meternos. Nos buscamos en todo momento y estamos muy unidos. Aún no sabemos nada de la fecha de Murcia pero seguro que vendremos y lo haremos pronto.

- ¿Dónde le gustaría verse en el futuro?

- Lo único que quiero es dedicarme a la música toda la vida. Esto es una carrera de largo recorrido. Hay que construir bien y en el momento justo para alcanzar el éxito. Estoy sumando muchas ideas, componiendo, haciendo canciones y no paro de trabajar. Si te esfuerzas, tienes constancia y quieres lo que haces, te acercas al objetivo. No tengo una meta como tal, solo dedicarme al 100% a la música toda la vida y ser feliz.