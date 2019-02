El dardo envenenado que ha lanzado Risto Mejide a su exmujer ABC El presentador ha aprovechado su último libro para arremeter contra Ruth Jiménez LA VERDAD Lunes, 18 febrero 2019, 11:48

«Diccionario de las cosas que no supe explicarte» es el título del último libro de Risto Mejide. El publicista y presentador de televisión se ha abierto así ante sus lectores y ha repasado su vida personal. Ha aprovechado también esta ocasión para lanzar un dardo envenenado a su exmujer, la también presentadora Ruth Jiménez.

«Papá» es un capítulo dedicado íntegramente a su hijo Julio, fruto de su matrimonio con Jiménez. En esta parte, Mejide se queja del poco tiempo que pasa junto a su pequeño. «Conforme pierdes dependencia, te gano un poquito más. Y eso me da esperanzas de pasar más tiempo contigo. Ya no a instancias de un convenio, ni de una sentencia, ni de los coletazos absurdos de una relación que jamás funcionó», escribe. «Papá no está está, pero te piensa», recalca.

Pero esta no es la única indirecta que lanza a la madre de su hijo: «algún día conocerás la verdad sobre papá, no la que te contaron ni la que te expliquen». El pequeño Julio, de nueve años de edad, vive con su madre aunque esta comparte su custodia con Risto.