Malú y Albert Rivera podrían posar juntos después de las elecciones ABC Carlota Corredera ha confirmado que la aparición pública de la pareja ya se está preparando LA VERDAD Viernes, 8 marzo 2019, 11:50

Habrá que esperar al menos un par de meses para ver a Malú y Albert Rivera juntos en público. Aunque ni la cantante ni el líder de Ciudadanos han hablado sobre su relación, ya es un secreto a voces. Lo es sobre todo desde que el padre de la madrileña se refiriera al supuesto romance así: «A mi no me gusta hablar de esto...Bueno, yo es que todavía no lo he digerido. Mi hija es muy independiente, muy liberal y muy inteligente». Pepe de Lucía confirmó además que «Albert Rivera es un ser humano para mí entrañable, le aprecio mucho», ya que ambos se conocen desde hace tiempo.

Esta mañana, durante su visita a 'Espejo Público', el político tampoco ha querido confirmar ni desmentir su relación con la cantante ante la pregunta de Susana Griso: «yo soy una persona profundamente respetuosa con la intimidad de todos los españoles por lo tanto yo creo que soy coherente reivindicando como cualquier otro sus derechos».

Rivera y Malú están «preparando» su posado, según confirmó Carlota Corredera en 'Sálvame' que se producirá después de las Elecciones Generales del 28 de abril, para no desviar la atención de los comicios. Queda así desmentida la información que María Patiño aportó en un primer momento y según la cual la relación sería «una tapadera para esconder el verdadero amor de uno de los dos».