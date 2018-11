Dulce Lapiedra reaparece tocada y hundida La ex mano derecha de Chabelita da señales de vida tras nueve días en paradero desconocido LA VERDAD Lunes, 12 noviembre 2018, 11:56

María Patiño daba la voz de alarma hace unos días en 'Sálvame'. Muy preocupada, la colaboradora anunciaba que Dulce Lapiedra llevaba varios días desaparecida. Afortunadamente, el programa 'Socialité' ha dado con su paradero en Toledo.

A pesar de que Dulce no contesta ninguna llamada de teléfono, el programa ha contactado con el propietario de la vivienda en la que vive de alquiler. Además, este hombre regenta un local al que la ex eempleada de Isabel Pantoja acude a comer todos los días.

«La he visto con ansiolíticos, siempre tiene sueño y que por favor le diera las llaves del piso. Viene con un hombre que dice que es su pareja. Ese hombre a mí no me da muy buena impresión», declaró el propietario que añade que su inquilina «está mal, muy mal».

Además, asegura que Dulce come todos los días en su bar «gratis, porque no tiene dinero». Lo mismo ocurre con la vivienda de alquiler, por la que no le cobra nada.

A pesar de que el hombre le había prometido a Dulce que no publicaría su paradero, la lamentable situación por la que atraviesa su inquilina le ha hecho cambiar de opinión. «Tal y como está ella y con todo lo que he visto, podría ir a la Policía Nacional y denunciar a Isabel Pantoja por lo que ha hecho a esta mujer... me ha dicho que ha recibido llamadas amenazantes de Isabel Pantoja, me ha enseñado vídeos y cosas... me da pena», añadió.