Dulce podría estar desaparecida María Patiño ha dado la voz de alarma en 'Sálvame' LA VERDAD Viernes, 9 noviembre 2018, 13:54

Dulce Lapiedra, la ex empleada del hogar de Isabel Pantoja y alma gemela de Chabelita lleva seis días en paradero desconocido. María Patiño dio la noticia ayer en 'Sálvame' porque su familia no tiene noticias sobre ella desde el día 2 de noviembre.

«Tengo que hacer un llamamiento. No quiero ser alarmista. Dulce, te estan buscando. Por favor, te suplico que cojas el teléfono. Te llevan buscando desde hace unos días. No con ninguna intención, de verdad», así se dirigía Patiño a Dulce.

«No pretendo que me constestes a mi. Van a ir a tu casa, si estás, abre la puerta. Estoy hablando totalmente en serio Dulce, hay gente muy preocupada. Voy a intentar llamarte, cógeme el teléfono, te lo suplico. Si alguien sabe algo que me lo diga porque hay un entorno muy cercano a ella que llevan aproximadamente desde el día 2 buscándola. No saben nada de ella», aseguró la colaboradora.

Su última aparición pública fue el 29 de septiembre en 'Sálvame Deluxe'. En plató estaba Chabelita, a quien llevaba muchos años unida. Sin embargo, el Polideluxe fue el punto de inflexión de su relación y desde entonces se han distanciado. Tampoco ha asistido a la fiesta de cumpleaños de la joven que se celebró anoche. Todo apunta a que Dulce no pasa por su mejor momento personal.