The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival El campeonato de hamburguesas estará en la ciudad durante más de dos semanas

María Ramírez Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

Cartagena calienta sus fogones para recibir al templo de las hamburguesas: The Champions Burger. Se trata de un popular campeonato en el que distintos locales especializados en este plato se reúnen en un mismo espacio para alzarse con el primer puesto. El festival gastronómico, que aparca sus 'foodtrucks' en una ciudad durante varias jornadas, apuesta por recetas que rozan casi lo inimaginable. Este es precisamente el objetivo: sorprender a los comensales y hacerles gozar con un bocado que nunca antes hayan probado.

No es la primera vez que este certamen despliega sus restaurantes sobre ruedas en la Región de Murcia, aunque nunca antes se había celebrado en la ciudad portuaria. Los visitantes podrán degustar las distintas creaciones del 25 de septiembre al 13 de octubre. Durante más de dos semanas, un total de 15 locales mostrarán su creatividad culinaria en un ambiente festivo. Además, algunos de ellos tendrán opciones veganas y sin gluten.

Participantes

Los restaurantes que lucharán por conseguir el mayor número de votos en Cartagena son: Gottan Grill, Faakin Smash by Joe Burger, The OX Cenando con Pablo, Street Food Burger, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Tokio, Nolito's Burger, La Muralla, Jisma The Best Burger, El surtidor on fire, Gula Supreme, Circo y Seixis. Cada uno de ellos propone creaciones rompedoras, desde panes de colores hasta combinaciones inesperadas de ingredientes. Además, la carta no solo pone el foco en las hamburguesas: el menú también ofrece patatas fritas, postres irresistibles y batidos de distintos sabores.

El certamen se celebra junto a la terminal de cruceros. La apertura de puertas se realizará el 25 de septiembre a las 19.00 horas. A partir de entonces, el horario es de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas, de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas y el lunes 13 de octubre de 12.00 a 00.00 horas. La entrada al recinto es gratuita y hay que tener en cuenta que no se puede pagar en efectivo. No obstante, la página oficial explica que en la entrada del evento hay un autobús de color negro donde se puede cambiar el dinero por una tarjeta prepago.

Una vez que se haya degustado alguna elaboración, se podrá votar por ella. Los asistentes tendrán que tener en cuenta cinco aspectos clave a la hora de emitir su veredicto: el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la originalidad y la presentación de cada hamburguesa. Sin duda, una cita imprescindible para los amantes de este icónico plato.